Ремонт дороги: у Києві перекриють частину Володимирської
У Шевченківському районі Києва з 29 квітня до 4 травня частково обмежать рух транспорту вулицею Володимирською через ремонт дорожнього покриття.
Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу КМДА.
Ремонт дороги у центрі Києва
Обмеження пов’язані з проведенням ремонтних робіт: фахівці ШЕУ Шевченківського району ліквідовуватимуть просадку дорожнього покриття біля будинку №42.
У разі несприятливих погодних умов строки виконання робіт можуть бути змінені.
У "Київавтодорі" перепрошують за тимчасові незручності та закликають водіїв заздалегідь враховувати обмеження під час планування маршрутів.
Нагадаємо, у Києві з 25 квітня до 30 листопада обмежать рух транспорту та пішоходів у районі станції метро “Чернігівська”. Причина - капітальний ремонт шляхопроводу, що передбачає повне перекриття руху та зміни в роботі громадського транспорту.