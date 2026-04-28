Ремонт дороги: у Києві перекриють частину Володимирської

У Шевченківському районі Києва з 29 квітня до 4 травня частково обмежать рух транспорту вулицею Володимирською через ремонт дорожнього покриття.

Ремонт дороги у центрі Києва

Обмеження пов’язані з проведенням ремонтних робіт: фахівці ШЕУ Шевченківського району ліквідовуватимуть просадку дорожнього покриття біля будинку №42.

У разі несприятливих погодних умов строки виконання робіт можуть бути змінені.

У "Київавтодорі" перепрошують за тимчасові незручності та закликають водіїв заздалегідь враховувати обмеження під час планування маршрутів.

Нагадаємо, у Києві з 25 квітня до 30 листопада обмежать рух транспорту та пішоходів у районі станції метро “Чернігівська”. Причина - капітальний ремонт шляхопроводу, що передбачає повне перекриття руху та зміни в роботі громадського транспорту.