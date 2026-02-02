- Категория
Ремонт высоковольтной линии между Украиной и Молдовой завершен: это добавляет 500 МВт мощности
Специалисты завершили ремонт высоковольтной линии, соединяющей Украину с Молдовой. Это добавляет 500 МВт мощности для стабилизации энергообеспечения юга.
Как пишет Delo.ua, об этом сообщил первый вице-премьер-министр – министр энергетики Украины Денис Шмыгаль.
По его словам, правительство также увеличивает темпы внедрения когенерационных установок. В Киевской области ввели в работу установку на 1,5 МВт. Также ожидается запуск еще 1 МВт. Всего только за январь в Киевской области было добавлено уже около 4,5 МВт.
Кроме того, Шмыгаль рассказал, что правительство работает над упрощением условий для развертывания собственного поколения, чтобы повысить устойчивость энергосистемы в условиях зимних нагрузок и возможных повреждений инфраструктуры.
Министр подчеркнул, что из-за снижения температур правительство отметило местные и областные власти необходимость ускорить темпы восстановления электроснабжения и тепла.
Аварийное отключение
10:42 31 января произошло технологическое нарушение с одновременным отключением линии 400 кВ между энергосистемами Румынии и Молдовы и линии 750 кВ между западной и центральной частями Украины.
Это привело к каскадному отключению в электроэнергетической сети Украины. Из-за масштабного сбоя весь Киев временно оказался без света. В столице и Харькове останавливалось движение метро. Также были разгружены блоки атомных электростанций.
Из-за масштабного падения напряжения в украинской энергосистеме в Кишиневе и части Молдовы также исчез свет.
Причины аварии
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что утренняя авария на линиях электропередач между Румынией и Молдовой, а также на территории Украины произошла из-за сложных погодных условий.
По словам главы государства, никаких признаков диверсионных действий не зафиксировано.
"По состоянию на данный момент нет подтверждений внешнего вмешательства или кибератаки. Больше данных, что из-за погодных условий произошло обмерзание линий, автоматические отключения", - пояснил Зеленский.