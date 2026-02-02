Ремонт высоковольтной линии между Украиной и Молдовой завершен: это добавляет 500 МВт мощности

Специалисты завершили ремонт высоковольтной линии, соединяющей Украину с Молдовой. Это добавляет 500 МВт мощности для стабилизации энергообеспечения юга.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил первый вице-премьер-министр – министр энергетики Украины Денис Шмыгаль.

По его словам, правительство также увеличивает темпы внедрения когенерационных установок. В Киевской области ввели в работу установку на 1,5 МВт. Также ожидается запуск еще 1 МВт. Всего только за январь в Киевской области было добавлено уже около 4,5 МВт.

Кроме того, Шмыгаль рассказал, что правительство работает над упрощением условий для развертывания собственного поколения, чтобы повысить устойчивость энергосистемы в условиях зимних нагрузок и возможных повреждений инфраструктуры.

Министр подчеркнул, что из-за снижения температур правительство отметило местные и областные власти необходимость ускорить темпы восстановления электроснабжения и тепла.

Аварийное отключение

10:42 31 января произошло технологическое нарушение с одновременным отключением линии 400 кВ между энергосистемами Румынии и Молдовы и линии 750 кВ между западной и центральной частями Украины.

Это привело к каскадному отключению в электроэнергетической сети Украины. Из-за масштабного сбоя весь Киев временно оказался без света. В столице и Харькове останавливалось движение метро. Также были разгружены блоки атомных электростанций.

Из-за масштабного падения напряжения в украинской энергосистеме в Кишиневе и части Молдовы также исчез свет.

Причины аварии

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что утренняя авария на линиях электропередач между Румынией и Молдовой, а также на территории Украины произошла из-за сложных погодных условий.

По словам главы государства, никаких признаков диверсионных действий не зафиксировано.

"По состоянию на данный момент нет подтверждений внешнего вмешательства или кибератаки. Больше данных, что из-за погодных условий произошло обмерзание линий, автоматические отключения", - пояснил Зеленский.