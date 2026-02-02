Ремонт високовольтної лінії між Україною та Молдовою завершили: це додає 500 МВт потужності

Фахівці завершили ремонт високовольтної лінії, що з’єднує Україну з Молдовою. Це додає 500 МВт потужності для стабілізації енергозабезпечення півдня.

Як пише Delo.ua, про це повідомив перший віцепрем'єр-міністр – міністр енергетики України Денис Шмигаль.

За його словами, уряд також нарощує темпи впровадження когенераційних установок. Так, в Київській області ввели в роботу установку на 1,5 МВт. Також очікується запуск ще 1 МВт. Загалом лише за січень Київщині було додано вже близько 4,5 МВт.

Крім того, Шмигаль розповів, що уряд працює над спрощенням умов для розгортання власної генерації, аби підвищити стійкість енергосистеми в умовах зимових навантажень та можливих пошкоджень інфраструктури.

Міністр підкреслив, що через зниження температур уряд наголосив місцевій та обласній владі на необхідності прискорити темпи відновлення електропостачання і тепла.

Аварійне відключення

10:42 31 січня відбулось технологічне порушення з одночасним відключенням лінії 400 кВ між енергосистемами Румунії і Молдови й лінії 750 кВ між західною та центральною частинами України.

Це спричинило каскадне відключення в електроенергетичній мережі України. Через масштабний збій весь Київ тимчасово опинився без світла. У столиці та Харкові зупинявся рух метро. Також були також розвантажені блоки атомних електростанцій.

Через масштабне падіння напруги в українській енергосистемі в Кишиневі та частині Молдови також зникло світло.

Причини аварії

Президент України Володимир Зеленський розповів, що ранкова аварія на лініях електропередач між Румунією та Молдовою, а також на території України, сталася через складні погодні умови.

За словами глави держави, жодних ознак диверсійних дій не зафіксовано.

"Станом на зараз немає підтверджень зовнішнього втручання або кібератаки. Більше даних, що через погодні умови сталось обмерзання ліній, автоматичні відключення", - пояснив Зеленський.