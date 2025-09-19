Рента на песок выросла до 5 долларов за тонну: бюджет получил дополнительные 26,5 млн грн

В Украине с 2025 года существенно увеличена минимальная цена для налогообложения рентной платой за пользование недрами при добыче песка – теперь ставка составляет 5 долларов за тонну вместо предыдущих 0,7 доллара.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщения председателя парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данила Гетманцева.

По словам Гетманцева, еще в 2024 году государство получало из одной тонны песка всего около 70 центов, что не соответствовало рыночным условиям. После принятия изменений уже за первое полугодие 2025 налоговые поступления от рентной платы выросли на 26,5 миллиона гривен.

Он рассказал, что в первом квартале 2025 года налоговые обязательства выросли на 53,1% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года - с 15,8 млн грн до 24,3 млн грн. Во втором квартале – почти вдвое, с 18,3 млн грн до 36,3 млн грн (+97,7%).

В то же время в первом квартале 2025 года объем добычи сократился на 30%, до 2,2 млн тонн, тогда как во втором квартале зафиксирован небольшой рост на 0,9%, до 3,34 млн тонн. Средняя стоимость песка увеличилась соответственно на 60,6% в первом квартале и на 20,9% во втором.

"Моя правка сделала добычу более справедливой для государства и обеспечила одинаковый подход в налогообложении плательщиков", - подчеркнул Гетманцев. В то же время, он отметил, что значительные объемы нелегальной добычи остаются в тени, а их выявление и прекращение является задачей правоохранительных органов.

Напомним, начальник Радошинского песчаного карьера, принадлежащего "Укрзалізниці", наладил схему продажи 61,5 тыс. тонн песка стоимостью более 5 млн гривен по заниженным ценам.