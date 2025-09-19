Рента на пісок зросла до 5 доларів за тонну: бюджет отримав додаткові 26,5 млн грн

В Україні з 2025 року суттєво збільшено мінімальну ціну для оподаткування рентною платою за користування надрами при видобутку піску - тепер ставка становить 5 доларів за тонну замість попередніх 0,7 долара.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення голови парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данила Гетманцева.

За словами Гетманцева, ще у 2024 році держава отримувала з однієї тонни піску лише близько 70 центів, що не відповідало ринковим умовам. Після ухвалення змін уже за перше півріччя 2025 року податкові надходження від рентної плати зросли на 26,5 мільйона гривень.

Він розповів, що у першому кварталі 2025 року податкові зобов’язання зросли на 53,1% порівняно з аналогічним періодом 2024 року — з 15,8 млн грн до 24,3 млн грн. У другому кварталі — майже удвічі, з 18,3 млн грн до 36,3 млн грн (+97,7%).

Водночас у першому кварталі 2025 року обсяг видобутку скоротився на 30%, до 2,2 млн тонн, тоді як у другому кварталі зафіксовано невелике зростання на 0,9%, до 3,34 млн тонн. Середня вартість піску зросла відповідно на 60,6% у першому кварталі та на 20,9% у другому.

"Моя правка зробила видобуток більш справедливим для держави та забезпечила однаковий підхід в оподаткуванні платників", — наголосив Гетманцев. Водночас він зазначив, що значні обсяги нелегального видобутку залишаються в тіні, а їх виявлення та припинення є завданням правоохоронних органів.

Нагадаємо, начальник Радошинського піщаного кар'єру, який належить "Укрзалізниці", налагодив схему продажу 61,5 тис тонн піску вартістю понад 5 млн гривень за заниженими цінами.