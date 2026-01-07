Revolut, покинувший Украину, намерен выйти на рынок Турции — Вloomberg

Британский необанк Revolut, покинувший Украину, ведет переговоры по приобретению турецкого цифрового банка FUPS, чтобы начать предлагать свои услуги в этой стране.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на публикацию Вloomberg.

Окончательные решения еще не приняты, и нет никакой уверенности, что финтех-гигант в конце концов купит FUPS, сообщили источники на правах анонимности. В случае достижения соглашения между двумя банками, приобретение подлежит одобрению турецким банковским регулятором, известным как BDDK.

Как отмечают в агентстве, спикер Revolut заявил, что компания не комментирует "рыночные слухи или спекуляции". Турецкий цифровой банк FUPS отказался от комментариев.

Revolut покинул Украину

В декабре 2025 года стало известно, что Revolut уходит из Украины. Международный финтех-гигант принял решение, что больше не может предоставлять свои европейские банковские счета клиентам, являющимся резидентами Украины.

Решение касается исключительно клиентов, чье основное место жительства и адрес находятся в пределах территории Украины. Она не распространяется на украинских беженцев или экспатов, проживающих в странах Евросоюза и Европейской экономической зоны и имеющих счета Revolut. Соответствующую информацию компания подтвердила по запросу редакции Delo.ua.

О Revolut и FUPS

Возглавляемый миллиардером Ником Сторонским и украинским бизнесменом Владом Яценко, Revolut имеет около 70 миллионов пользователей по всему миру. Сервис позволяет открывать счета, осуществлять международные переводы, обменивать валюты по выгодному курсу, а также торговать акциями и криптовалютами.

В последние месяцы компания рассматривает новые рынки от скандинавских стран в Мексику. В ноябре платформа получила отметку в 75 миллиардов долларов, что закрепило ее статус одного из самых ценных стартапов Европы.

FUPS – малоизвестный турецкий банк, предлагающий финтех-услуги, получил лицензию в 2022 году с учредительным капиталом в 1,5 миллиарда лир ( в то время составил чуть более 81 миллиона долларов). По состоянию на сентябрь в компании работало 60 сотрудников, согласно последним данным, доступным от Ассоциации банков Турции.

