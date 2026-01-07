Запланована подія 2

Revolut, який покинув Україну, має намір вийти на ринок Туреччини – Вloomberg

штаб-вартира Revolut у Лондоні
Штаб-вартира Revolut у Лондоні. / Вікіпедія

Британський необанк Revolut, який покинув Україну, веде переговори щодо придбання турецького цифрового банку FUPS, щоб почати пропонувати свої послуги в цій країні.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на публікацію Вloomberg.

Остаточні рішення ще не прийнято, і немає жодної впевненості, що фінтех-гігант зрештою купить FUPS, повідомили джерела на правах анонімності. У разі досягнення угоди між двома банками, придбання підлягатиме схваленню турецьким банківським регулятором, відомим як BDDK.

Як зазначають в агентстві, речник Revolut заявив, що компанія не коментує "ринкові чутки чи спекуляції". Турецький цифровий банк FUPS також відмовився від коментарів.

Revolut покинув Україну

У грудні 2025 року стало відомо, що Revolut йде з України. Міжнародний фінтех-гігант ухвалив рішення, що більше не може надавати свої європейські банківські рахунки клієнтам, які є резидентами України. 

Рішення стосується виключно клієнтів, чиє основне місце проживання та адреса знаходяться в межах території України. Воно не поширюється на українських біженців або експатів, які проживають в країнах Євросоюзу та Європейської економічної зони і мають рахунки Revolut. Відповідну інформацію компанія підтвердила на запит редакції Delo.ua.

Про Revolut та FUPS

Очолюваний мільярдером Ніком Сторонським та українським бізнесменом Владом Яценком, Revolut має близько 70 мільйонів користувачів по всьому світу. Сервіс дозволяє відкривати рахунки, здійснювати міжнародні перекази, обмінювати валюти за вигідним курсом, а також торгувати акціями та криптовалютами.

В останні місяці компанія розглядає нові ринки від скандинавських країн до Мексики. У листопаді платформа отримала оцінку в 75 мільярдів доларів, що закріпило її статус одного з найцінніших стартапів Європи.

FUPS маловідомий турецький банк, який пропонує фінтех-послуги, отримав ліцензію у 2022 році з установчим капіталом у 1,5 мільярда лір (на той час становило трохи більше 81 мільйона доларів). Станом на вересень у компанії працювало 60 співробітників, згідно з останніми даними, доступними від Асоціації банків Туреччини.

Нагадаємо, Національний банк України прокоментував рішення британської фінансово-технологічної компанії Revolut припинити обслуговування клієнтів — резидентів України. 

Автор:
Тетяна Ковальчук