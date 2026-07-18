Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,62

--0,13

EUR

51,16

+0,10

Наличный курс:

USD

44,72

44,60

EUR

51,40

51,20

Ветеранскаяэкономика

Ветеранская
экономика
Partners Projects

Источник
энергии
Туристическая&nbsp;недвижимость

Туристическая 

недвижимость
Лучшиеработодатели 2026

Лучшие
работодатели 2026
Partners Projects

Nexus: территория

развития стартапов
ТОП-50 лидеровукраинского бизнеса

ТОП-50 лидеров
украинского бизнеса
Свободнаяэнергия 2.0

Свободная
энергия 2.0
AI Лидеры

AI Лидеры
ТопФинанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
Лідерибізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

"Резерв+" может быть временно недоступен с 18 по 22 июля

Военный учет онлайн
Как встать на учет через приложение "Резерв+" из-за границы? / Минобороны

Сервисы "Резерв+" могут быть временно недоступны в ночное время с 18 по 22 июля из-за технических работ. В то же время днем приложение будет работать в обычном режиме, а возможные отключения будут краткосрочными.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Минобороны.

Технические работы будут продолжаться преимущественно ночью и могут вызвать короткие перерывы в работе сервисов. По уточнению Минобороны, речь идет об отключении продолжительностью 1-2 часа.

Пользователям советуют заранее загрузить PDF-версию военно-учетного документа. При возможности документ можно распечатать.

Особенно это рекомендуют сделать военнообязанным, которые имеют отсрочку или бронирование и планируют ночью пересекать государственную границу или имеют основания для передвижения во время комендантского часа.

Чтобы загрузить документ, на главном экране приложения выберите соответствующую иконку и нажмите кнопку "Загрузить PDF".

Напомним, в июне в приложении "Резерв+" временно приостанавливалась работа ряда сервисов, связанных с подтверждением данных об инвалидности. Ограничения были из-за некорректной работы государственных реестров социальной сферы.

Автор:
Татьяна Гойденко