"Резерв+" может быть временно недоступен с 18 по 22 июля

Сервисы "Резерв+" могут быть временно недоступны в ночное время с 18 по 22 июля из-за технических работ. В то же время днем приложение будет работать в обычном режиме, а возможные отключения будут краткосрочными.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Минобороны.

Технические работы будут продолжаться преимущественно ночью и могут вызвать короткие перерывы в работе сервисов. По уточнению Минобороны, речь идет об отключении продолжительностью 1-2 часа.

Пользователям советуют заранее загрузить PDF-версию военно-учетного документа. При возможности документ можно распечатать.

Особенно это рекомендуют сделать военнообязанным, которые имеют отсрочку или бронирование и планируют ночью пересекать государственную границу или имеют основания для передвижения во время комендантского часа.

Чтобы загрузить документ, на главном экране приложения выберите соответствующую иконку и нажмите кнопку "Загрузить PDF".

Напомним, в июне в приложении "Резерв+" временно приостанавливалась работа ряда сервисов, связанных с подтверждением данных об инвалидности. Ограничения были из-за некорректной работы государственных реестров социальной сферы.