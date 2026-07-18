"Резерв+" може бути тимчасово недоступним з 18 до 22 липня

Сервіси "Резерв+" можуть бути тимчасово недоступними в нічний час із 18 до 22 липня через технічні роботи. Водночас вдень застосунок працюватиме у звичайному режимі, а можливі відключення будуть короткостроковими.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Міноборони.

Технічні роботи триватимуть переважно вночі та можуть спричиняти короткі перерви в роботі сервісів. За уточненням Міноборони, йдеться про відключення тривалістю 1–2 години.

Користувачам радять завчасно завантажити PDF-версію військово-облікового документа. За можливості документ також можна роздрукувати.

Особливо це рекомендують зробити військовозобов’язаним, які мають відстрочку або бронювання та планують уночі перетинати державний кордон чи мають підстави для пересування під час комендантської години.

Щоб завантажити документ, потрібно на головному екрані застосунку обрати відповідну іконку та натиснути "Завантажити PDF".

Нагадаємо, у червні у застосунку “Резерв+” тимчасово призупинялася роботу низки сервісів, пов’язаних із підтвердженням даних про інвалідність. Обмеження були через некоректну роботу державних реєстрів соціальної сфери.