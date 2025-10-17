Резиденты "Дія.City" уплатили более 53 млрд грн налогов с начала запуска

С момента запуска пространства "Дія.City" резиденты уплатили более 53 миллиарда гривен налогов. К этому ІТ-сообществу уже присоединились 2 900 компаний и более 130 000 ІТ-специалистов.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил первый вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Только за три квартала 2025 года компании-резиденты уплатили более 22 млрд грн налогов. Это почти половина налоговых поступлений от пространства с начала его запуска – они уже превысили 53 млрд грн.

Динамика налогов резидентов "Дія.City" растет ежегодно:

2022 год - ₴4,1 млрд;

2023 год - ₴8,5 млрд;

2024 год - ₴18+ млрд;

3 квартала 2025 года - ₴22+ млрд.

"Сегодня "Дія.City" объединяет почти 2 900 компаний - это 80+% украинского техсектора. В компаниях-резидентах работает около 130 000 ІТ-специалистов. Динамика уплаты налогов резидентами превышает темпы роста количества бизнесов в пространстве", — подчеркнул Федоров.

"Дія.City" остается одной из самых привлекательных площадок для развития технологических бизнесов в Украине. В пространстве компании получают удобные налоговые условия, инструменты для масштабирования, развития инновационных товаров и привлечения инвестиций.

Напомним, с января по август 2025 года количество резидентов "Дія.City" выросло почти вдвое - до 2318 компаний. Это привело к значительному увеличению налоговых поступлений. В государственный бюджет поступило 19,5 млрд грн платежей. Это на 81% (8,7 млрд грн) больше, чем за аналогичный период в прошлом году, когда 1339 резидентов уплатили 10,8 млрд грн.