Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,64

--0,12

EUR

48,52

--0,01

Готівковий курс:

USD

41,75

41,65

EUR

48,95

48,74

20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс 2025

ТопФінанс-2025
Драйвери економіки

Драйвери

економіки
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Резиденти "Дія.City" сплатили понад 53 млрд грн податків з початку запуску

Дія.City
Резиденти "Дія.City" сплатили понад 53 млрд грн податків. / Мінцифри

З моменту запуску простору “Дія.City” резиденти сплатили понад 53 мільярди гривень податків. До цієї ІТ-спільноти вже приєдналися 2 900 компаній та понад 130 000 ІТ-фахівців. 

Як пише Delo.ua, про це повідомив перший віцепрем'єр-міністр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. 

Лише за три квартали 2025 року компанії-резиденти сплатили понад 22 млрд грн податків. Це майже половина податкових надходжень від простору з початку його запуску — вони вже перевищили 53 млрд грн.

Динаміка податків резидентів "Дія.City" зростає щороку:

  • 2022 рік — ₴4,1 млрд;
  • 2023 рік — ₴8,5 млрд;
  • 2024 рік — ₴18+ млрд;
  • 3 квартали 2025 року — ₴22+ млрд.

"Сьогодні "Дія.City" обʼєднує майже 2 900 компаній — це 80+% українського техсектору. У компаніях-резидентах працює близько 130 000 ІТ-спеціалістів. Динаміка сплати податків резидентами перевищує темпи зростання кількості бізнесів у просторі", - наголосив Федоров.

"Дія.City" залишається одним з найпривабливіших майданчиків для розвитку технологічних бізнесів в Україні. У просторі компанії отримують комфортні податкові умови, інструменти для масштабування, розвитку інноваційних продуктів і залучення інвестицій.

Нагадаємо, з січня по серпень 2025 року кількість резидентів "Дія.City" зросла майже вдвічі — до 2318 компаній. Це призвело до значного збільшення податкових надходжень. До державного бюджету надійшло 19,5 млрд грн платежів. Це на 81% (8,7 млрд грн) більше, ніж за аналогічний період минулого року, коли 1339 резидентів сплатили 10,8 млрд грн. 

Автор:
Тетяна Бесараб