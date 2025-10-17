Резиденти "Дія.City" сплатили понад 53 млрд грн податків з початку запуску

З моменту запуску простору “Дія.City” резиденти сплатили понад 53 мільярди гривень податків. До цієї ІТ-спільноти вже приєдналися 2 900 компаній та понад 130 000 ІТ-фахівців.

Як пише Delo.ua, про це повідомив перший віцепрем'єр-міністр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Лише за три квартали 2025 року компанії-резиденти сплатили понад 22 млрд грн податків. Це майже половина податкових надходжень від простору з початку його запуску — вони вже перевищили 53 млрд грн.

Динаміка податків резидентів "Дія.City" зростає щороку:

2022 рік — ₴4,1 млрд;

2023 рік — ₴8,5 млрд;

2024 рік — ₴18+ млрд;

3 квартали 2025 року — ₴22+ млрд.

"Сьогодні "Дія.City" обʼєднує майже 2 900 компаній — це 80+% українського техсектору. У компаніях-резидентах працює близько 130 000 ІТ-спеціалістів. Динаміка сплати податків резидентами перевищує темпи зростання кількості бізнесів у просторі", - наголосив Федоров.

"Дія.City" залишається одним з найпривабливіших майданчиків для розвитку технологічних бізнесів в Україні. У просторі компанії отримують комфортні податкові умови, інструменти для масштабування, розвитку інноваційних продуктів і залучення інвестицій.

Нагадаємо, з січня по серпень 2025 року кількість резидентів "Дія.City" зросла майже вдвічі — до 2318 компаній. Це призвело до значного збільшення податкових надходжень. До державного бюджету надійшло 19,5 млрд грн платежів. Це на 81% (8,7 млрд грн) більше, ніж за аналогічний період минулого року, коли 1339 резидентів сплатили 10,8 млрд грн.