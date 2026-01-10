Резиденты "Дія.City" уплатили ₴34,6 млрд налогов за 2025 год — почти вдвое больше, чем в 2024 году

Резиденты специального правового режима “Дія.City” по итогам 2025 года уплатили в государственный бюджет Украины ₴34,6 млрд налогов, что почти вдвое превышает показатель 2024 года. Тогда поступления составляли около 18 млрд. рублей.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на главу Минцифры Михаила Федорова.

"Дія.City" остается уникальным правовым и налоговым пространством для технологического бизнеса, который обеспечивает прозрачные правила игры и стабильные условия развития. По состоянию на конец 2025 года к режиму присоединились более 3400 компаний, в которых работает почти 140 тысяч специалистов.

Рост налоговых поступлений свидетельствует об эффективности модели "Дия.City" даже в условиях полномасштабной войны.

Уплаченные средства направляются на поддержку обороноспособности страны, социальные нужды граждан и функционирование экономики, в то же время, бизнес получает возможность масштабироваться благодаря улучшенным условиям налогообложения.

Крупнейшими налогоплательщиками среди резидентов "Дія.City" в 2025 году стали:

mono,

GreenTech Harvest,

SoftServe,

GlobalLogic,

EPAM Systems.

"Мы запускали "Дія" для поддержки технологических бизнесов, работающих легально, без серых схем и теневых правил. В архитектуру пространства мы заложили сбалансированную налоговую модель, которая позволяет компаниям работать по благоприятным условиям и наращивать свою конкурентоспособность", - рассказала заместитель министра цифровой трансформации.

По состоянию на 1 декабря 2025 года в реестре находится 3114 компаний. За три квартала 2025 года совокупная выручка резидентов составила 267,6 млрд. грн.