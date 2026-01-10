Резиденти "Дія.City" сплатили ₴34,6 млрд податків за 2025 рік — майже вдвічі більше, ніж у 2024 році

Резиденти спеціального правового режиму “Дія.City” за підсумками 2025 року сплатили до державного бюджету України ₴34,6 млрд податків, що майже вдвічі перевищує показник 2024 року. Тоді надходження становили близько ₴18 млрд.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на очільника Мінцифри Михайла Федорова.

"Дія.City" залишається унікальним правовим та податковим простором для технологічного бізнесу, який забезпечує прозорі правила гри та стабільні умови розвитку. Станом на кінець 2025 року до режиму приєдналися понад 3 400 компаній, у яких працює майже 140 тисяч фахівців.

Зростання податкових надходжень свідчить про ефективність моделі "Дія.City" навіть в умовах повномасштабної війни.

Сплачені кошти спрямовуються на підтримку обороноздатності країни, соціальні потреби громадян та функціонування економіки, водночас бізнес отримує можливість масштабуватися завдяки покращеним умовам оподаткування.

Найбільшими платниками податків серед резидентів "Дія.City" у 2025 році стали:

mono,

GreenTech Harvest,

SoftServe,

GlobalLogic,

EPAM Systems.

"Ми запускали "Дія.City" для підтримки технологічних бізнесів, які працюють легально, без сірих схем і тіньових правил. В архітектуру простору ми заклали збалансовану податкову модель, яка дає змогу компаніям працювати за сприятливими умовами і нарощувати свою конкурентоспроможність", - розповіла заступниця міністра цифрової трансформації Наталя Денікеєва.

Зуважимо, станом на 1 грудня 2025 року у реєстрі перебуває 3114 компаній. За три квартали 2025 року сукупна виручка резидентів становила 267,6 млрд грн.