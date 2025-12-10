Виручка резидентів "Дія.City" зросла до майже 270 млрд грн: скільки компаній у реєстрі та яка географія лідерів

Українська система "Дія.City" продовжує зростати. Станом на 1 грудня 2025 року у реєстрі перебуває 3114 компаній. За три квартали 2025 року сукупна виручка резидентів становила 267,6 млрд грн.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на дані YouСontrol.

Нарощення виручки є очевидним: у 2023 році 908 компаній отримали 123,8 млрд грн. У 2024-му сукупна сума виручки 1474 підприємств зросла до 209,2 млрд грн. У 2025 році приріст від кварталу до кварталу зростав:

I квартал — 497 компаній отримали 59,04 млрд грн;

II квартал — 515 компаній отримали 105,37 млрд грн;

III квартал — 522 компанії отримали 103,16 млрд грн.

Географія лідерів

Беззаперечним лідером за кількістю реєстрацій є Київ, де зареєстровано більше половини (1704) резидентів "Дія.City". За ним йдуть Львівська (435), Дніпропетровська (167), Київська (136) та Харківська (131) області. Більше половини, а саме 1821 компанія, стали резидентами лише у 2025 році, що свідчить про зростаючу динаміку.

Регіональний розподіл компаній / YouControl

Вік компаній та сфера діяльності

Середній вік чинних резидентів перевищує 3 роки. При цьому близько половини (46,4% або 1445 компаній) зареєстровані менше року тому. "Найстаршою" компанією з переліку є ТОВ "Кварц" з Черкас — їй понад 33 роки від дати реєстрації. А "наймолодшою" є ТОВ "Войт Тек" з Києва, якій менше місяця від дати реєстрації. Остання набула статус резидента "Дія.City" наприкінці листопада 2025 року.

За сферою діяльності крмпаній, більшість (2639) — це "Інформація та телекомунікації". Проте є і нетипові резиденти: 132 компанії займаються професійною та науково-технічною діяльністю, а 6% задіяні у "Виробництві інших транспортних засобів".

Іноземний капітал і кадри

Іноземні інвестиції активно заходять в український IT. 314 компаній (а це 10% усіх резидентів) мають 100% іноземний капітал. Серед інвесторів домінують: представники зі США (майже 25% від компаній з іноземним капіталом), Кіпру (48 підприємств) та Естонії (29 резидентів). Кінцевими бенефіціарами таких компаній виступають як іноземці, так і громадяни України.

Фінансова стабільність підкріплюється зростанням кадрів. Загальна чисельність персоналу серед 1617 компаній у 2024 році склала 67 757 осіб. Для порівняння, у 2023 році в меншій вибірці компаній працювало 39 805 людей.

Довідково

"Дія.City" — це спеціальний правовий та податковий режим, запроваджений в Україні для стимулювання розвитку IT-галузі. Резиденти простору отримують особливі умови, зокрема можливість сплачувати податок на виведений капітал замість податку на прибуток, пільгові ставки податків для працівників, а також інструменти іноземного права.

Нагадаємо, станом на листопад 2025 року кількість компаній-резидентів "Дія.City" зросла більш ніж у вісім разів — з 413 у 2022 році до 3535.