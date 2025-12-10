Выручка резидентов "Дія.City" выросла до почти 270 млрд грн: сколько компаний в реестре и география лидеров

Украинская система "Дія.City" продолжает расти. По состоянию на 1 декабря 2025 года в реестре находится 3114 компаний. За три квартала 2025 года совокупная выручка резидентов составила 267,6 млрд грн.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные YouControl.

Наращивание выручки очевидно: в 2023 году 908 компаний получили 123,8 млрд грн. В 2024 году совокупная сумма выручки 1474 предприятий возросла до 209,2 млрд грн. В 2025 году прирост от квартала к кварталу рос:

I квартал - 497 компаний получили 59,04 млрд грн;

II квартал - 515 компаний получили 105,37 млрд грн;

III квартал - 522 компании получили 103,16 млрд грн.

География лидеров

Безоговорочным лидером по количеству регистраций является Киев, где зарегистрировано более половины (1704) резидентов "Дія.City". За ним следуют Львовская (435), Днепропетровская (167), Киевская (136) и Харьковская (131) области. Более половины, а именно 1821 компания, стали резидентами только в 2025 году, что свидетельствует о растущей динамике.

Региональное распределение компаний / YouControl

Возраст компаний и сфера деятельности

Средний возраст действующих резидентов превышает 3 года. При этом около половины (46,4% или 1445 компаний) зарегистрировано менее года назад. "Самой старшей" компанией из перечня является ООО "Кварц" из Черкасс - ей более 33 лет с даты регистрации. А "самой молодой" является ООО "Войт Тек" из Киева, которой меньше месяца с даты регистрации. Последняя приобрела статус резидента "Дія.City" в конце ноября 2025 года.

По сфере деятельности компаний, большинство (2639) - это "Информация и телекоммуникации". Однако есть и нетипичные резиденты: 132 компании занимаются профессиональной и научно-технической деятельностью, а 6% задействованы в "Производстве других транспортных средств".

Иностранный капитал и кадры

Иностранные инвестиции активно входят в украинский IT. 314 компаний (а это 10% всех резидентов) имеют 100% зарубежный капитал. Среди инвесторов доминируют представители из США (около 25% от компаний с иностранным капиталом), Кипра (48 предприятий) и Эстонии (29 резидентов). Конечными бенефициарами таких компаний выступают как иностранцы, так и граждане Украины.

Финансовая устойчивость подкрепляется ростом кадров. Общая численность персонала среди 1617 компаний в 2024 году составила 67757 человек. Для сравнения, в 2023 году в меньшей выборке компаний работало 39 805 человек.

Справочно

"Дія.City" – это специальный правовой и налоговый режим, введенный в Украине для стимулирования развития IT-отрасли. Президент и пространства получают особые условия, в частности возможность уплачивать налог на выведенный капитал вместо налога на прибыль, льготные ставки налогов для работников, а также инструменты иностранного права.

Напомним, с таном на ноябрь 2025 года количество компаний-резидентов " Действие.City " возросло более чем в восемь раз - с 413 в 2022 году до 3 535.