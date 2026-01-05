РФ атаковала объекты энергетической инфраструктуры в ряде регионов Украины: какие последствия

Ночью 5 января армия РФ совершила очередную атаку на объекты энергетической инфраструктуры в ряде регионов Украины. По состоянию на утро обесточены потребители в Черниговской, Харьковской и Донецкой областях. В результате российской атаки полностью без электроснабжения город Славутич.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил заместитель министра энергетики Украины Александр Вязовченко на брифинге.

По его словам, также зафиксирован удар по одному из генерирующих объектов в Донецкой области.

Заместитель министра подчеркнул, что аварийно-восстановительные работы продолжаются везде, где разрешает ситуация безопасности.

Вязовченко добавил, что во время выполнения аварийно-восстановительных работ бригада АО «Харьковоблэнерго» попала под атаку вражеского БПЛА. Пострадавших нет.

Замминистра отметил, что всего за прошедшую неделю зафиксировано более 100 случаев повреждения электрических сетей в результате боевых действий. Почти в 20 случаях враг целенаправленно наносил удары по объектам энергетической инфраструктуры.

"Ситуация сложная, но контролируемая. Долгосрочно обесточенными в результате боевых действий остаются потребители в прифронтовых и приграничных регионах. Именно там ситуация самая сложная, ведь восстановление электроснабжения осложнено постоянными обстрелами", - рассказал Вязовченко.

Он напомнил, что для балансировки энергосистемы осуществляется импорт электроэнергии и используются ограничения потребления.

По информации Укрэнерго, 5 января в большинстве регионов действуют графики почасовых отключений и графики ограничения мощности для бизнеса и промышленности.

Заметим, к концу декабря зафиксировано более 2000 ударов армии РФ по энергосетям и около 440 ударов по энергообъектам. Каждый месяц из-за действий врага система теряет в среднем 60 трансформаторов.