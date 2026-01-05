Запланована подія 2

РФ атакувала об’єкти енергетичної інфраструктури у низці регіонів України: які наслідки

Вночі 5 січня армія РФ здійснила чергову атаку на об’єкти енергетичної інфраструктури / Shutterstock

Вночі 5 січня армія РФ здійснила чергову атаку на об’єкти енергетичної інфраструктури у низці регіонів України. Станом на ранок є знеструмлені споживачі у Чернігівській, Харківській та Донецькій областях. Внаслідок російської атаки повністю без електропостачання місто Славутич. 

Як пише Delo.ua, про це повідомив заступника міністра енергетики України Олександр Вʼязовченко на брифінгу.

За його словами, також зафіксовано удар по одному з генеруючих об’єктів у Донецькій області.

Заступник міністра наголосив, що аварійно-відновлювальні роботи тривають скрізь, де дозволяє безпекова ситуація.

Вʼязовченко  додав, що під час виконання аварійно-відновлювальних робіт бригада АТ «Харківобленерго» потрапила під атаку ворожого БПЛА. Постраждалих немає.

Заступник міністра зауважив, що загалом за минулий тиждень зафіксовано понад 100 випадків пошкодження електричних мереж унаслідок бойових дій. Майже у 20 випадках ворог цілеспрямовано завдавав ударів по об’єктах енергетичної інфраструктури.

"Ситуація складна, але контрольована. Довгостроково знеструмленими внаслідок бойових дій залишаються споживачі у прифронтових та прикордонних регіонах. Саме там ситуація є найскладнішою, адже відновлення електропостачання ускладнене постійними обстрілами", - розповів Вʼязовченко.

Він нагадав, що для балансування енергосистеми здійснюється імпорт електроенергії та застосовуються обмеження споживання.

За інформацією "Укренерго", 5 січня у більшості регіонів діють графіки погодинних відключень і графіки обмеження потужності для бізнесу та промисловості.

Зауважимо, на кінець грудня зафіксовано понад 2000 ударів армії РФ по енергомережах і близько 440 ударів по енергообʼєктах. Кожного місяця через дії ворога система втрачає в середньому 60 трансформаторів.

Автор:
Світлана Манько