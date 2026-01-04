У Києві та області перевірили дотримання графіків погодинних відключень електроенергії

У межах здійснення державного нагляду інспектори Держенергонагляду у грудні 2025 року провели позапланові заходи контролю щодо ПрАТ "ДТЕК київські електромережі" та ПрАТ "ДТЕК київські регіональні електромережі".

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Держенергонагляд.

Перевірки стосувалися дотримання порядку застосування графіків погодинних відключень та забезпечення рівних умов електропостачання для споживачів.

За результатами перевірки у місті Києві встановлено, що надмірне навантаження на обладнання призводило до аварійних відключень, які впливали на дотримання доведених графіків та загальну тривалість знеструмлень.

Водночас інспектори зафіксували порушення послідовності застосування графіків погодинних відключень, що в окремих випадках спричиняло перевищення допустимої тривалості відключень і нерівномірний розподіл навантаження між чергами. Також виявлено окремі факти перевищення сумарної тривалості знеструмлень. Частину порушень оператор системи розподілу усунув безпосередньо під час проведення перевірки.

Під час перевірки оператора системи розподілу в Київській області встановлено, що загалом відключення здійснювалися почергово з дотриманням максимально допустимої тривалості.

У низці випадків незастосування графіків погодинних відключень було пов’язане з аварійними пошкодженнями мереж, відсутністю дистанційного керування на окремих підстанціях, а також наявністю об’єктів критичної інфраструктури та розподіленої генерації. Перевірки дозволили відокремити порушення від об’єктивних технічних обмежень.

Водночас зафіксовано порушення строків оприлюднення інформації про графіки погодинних відключень, а також розміщення на офіційному вебсайті даних, що не повністю відповідали фактичному режиму електропостачання. Також виявлено окремі випадки коригування обсягів відключень без дотримання встановлених часових інтервалів, що негативно впливало на рівномірність розподілу навантаження.

За результатами перевірок складено відповідні акти та видано приписи, виконання яких перебуває на контролі Держенергонагляду. Відомство й надалі здійснюватиме державний контроль за дотриманням вимог законодавства у сфері електроенергетики, зосереджуючись на недопущенні нерівномірного розподілу електроенергії, підвищенні прозорості застосування графіків відключень та зміцненні надійності енергосистеми в умовах воєнного стану.

