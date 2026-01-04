Запланована подія 2

Новости
В Киеве и области проверили соблюдение графиков почасовых отключений электроэнергии

лампочка
Госэнергонадзор выявил нарушения в применении графиков отключений

В рамках осуществления государственного надзора инспекторы Госэнергонадзора в декабре 2025 года провели внеплановые меры контроля по ЧАО "ДТЭК киевские электросети" и ЧАО "ДТЭК киевские региональные электросети".

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Госэнергонадзор.

Проверки касались соблюдения порядка применения графиков почасовых отключений и равных условий электроснабжения для потребителей.

По результатам проверки в Киеве установлено, что чрезмерная нагрузка на оборудование приводила к аварийным отключениям, которые влияли на соблюдение доказанных графиков и общую продолжительность обесточений.

В то же время инспекторы зафиксировали нарушение последовательности применения графиков почасовых отключений, что в отдельных случаях влекло за собой превышение допустимой продолжительности отключений и неравномерное распределение нагрузки между очередями. Также обнаружены отдельные факты превышения суммарной продолжительности обесточений. Часть нарушений оператор системы распределения устранил непосредственно при проведении проверки.

В ходе проверки оператора системы распределения в Киевской области установлено, что в целом отключения производились поочередно с соблюдением максимально допустимой продолжительности.

В ряде случаев неприменение графиков почасовых отключений связано с аварийными повреждениями сетей, отсутствием дистанционного управления на отдельных подстанциях, а также наличием объектов критической инфраструктуры и распределенной генерации. Проверки позволили отделить нарушения от объективных технических ограничений.

В то же время, зафиксировано нарушение сроков обнародования информации о графиках почасовых отключений, а также размещение на официальном вебсайте данных, не полностью соответствующих фактическому режиму электроснабжения. Также обнаружены частные случаи корректировки объемов отключений без соблюдения установленных временных интервалов, что негативно влияло на равномерность распределения нагрузки.

По результатам проверок составлены соответствующие акты и изданы предписания, исполнение которых находится на контроле Госэнергонадзора. Ведомство будет и дальше осуществлять государственный контроль за соблюдением требований законодательства в сфере электроэнергетики, сосредотачиваясь на недопущении неравномерного распределения электроэнергии, повышении прозрачности применения графиков отключений и укреплении надежности энергосистемы в условиях военного положения.

Напомним, ранее в "Укрэнерго" объясняли, что разница в продолжительности отключений света в разных регионах Украины - это не чья-то прихоть, а результат физических ограничений.

Автор:
Татьяна Гойденко