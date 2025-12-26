Запланована подія 2

РФ нанесла удары по портовой логистике Украины, пострадали Одесщина и Николаевщина

РФ нанесла удары по портовой логистике Украины
РФ нанесла удары по портовой логистике Украины / Министерство развития общин и территорий Украины

На протяжении ночи порты Одесской области подвергались непрерывным вражеским ударам. В результате попаданий беспилотников повреждены элеваторы, склады гражданских предприятий, баржа, а также суда под флагами Словакии и Республики Палау.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщения министра развития общин и территорий Украины Алексея Кулебы.

Частично зафиксированы перебои с электроснабжением. Ремонтные бригады работают над восстановлением энергообеспечения.

Под ударами российских беспилотников оказался терминал в Николаевской области. Поврежден судно под флагом Либерии. По предварительной информации, пострадавших нет. Восстановительные работы продолжаются.

Кроме того, в результате атаки дронов зафиксированы повреждения объектов Львовской железной дороги на станции Ковель. Поврежден локомотив и грузовой вагон, взрывной волной выбиты окна цеха локомотивного депо. Сотрудники Укрзализныци ликвидируют последствия обстрела.

"Враг продолжает свои попытки уничтожить логистику морскими портами Украины и взорвать экономику и продовольственную безопасность. (…) Несмотря на целенаправленный российский террор, логистическая система Украины продолжает работу", - написал он.

Глава Одесской ОВА Олег Кипер добавил, что ночью враг снова атаковал Одесский регион ударными беспилотниками. Под атакой оказались Измаильский и Одесский районы области, а также город. Воздушные удары нанесли новые повреждения на объектах энергетической инфраструктуры.

Напомним, в результате российского удара по Одесской области в ночь на 25 декабря пострадал Ильичевский масложировой комбинат в городе Черноморск, принадлежащий компании Kernel, крупнейшему производителю и экспортеру подсолнечного масла в Украине.

Автор:
Татьяна Гойденко