РФ завдала ударів по портовій логістиці України, постраждали Одещина і Миколаївщина

Упродовж ночі порти Одеської області зазнавали безперервних ворожих ударів. Унаслідок влучань безпілотників пошкоджено елеватори, склади цивільних підприємств, баржу, а також судна під прапорами Словаччини та Республіки Палау.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення міністра розвитку громад та територій України Олексія Кулеби.

Частково зафіксовані перебої з електропостачанням. Ремонтні бригади працюють над відновленням енергозабезпечення.

Під ударами російських безпілотників опинився також термінал у Миколаївській області. Пошкоджено судно під прапором Ліберії. За попередньою інформацією, постраждалих немає. Відновлювальні роботи тривають.

Крім того, внаслідок атаки дронів зафіксовані пошкодження об’єктів Львівської залізниці на станції Ковель. Пошкоджено локомотив і вантажний вагон, вибуховою хвилею вибито вікна цеху локомотивного депо. Працівники Укрзалізниці ліквідовують наслідки обстрілу.

"Ворог продовжує свої спроби знищити логістику морськими портами України та підірвати економіку та продовольчу безпеку. (…) Попри цілеспрямований російський терор, логістична система України продовжує роботу", - написав він.

Очільник Одеської ОВА Олег Кіпер додав, що вночі ворог знову атакував Одеський регіон ударними безпілотниками. Під атакою опинилися Ізмаїльський та Одеський райони області, а також саме місто. Повітряні удари спричинили нові ушкодження на об’єктах енергетичної інфраструктури.

Нагадаємо, унаслідок російського удару по Одеській області в ніч на 25 грудня постраждав Іллічівський олійножировий комбінат у місті Чорноморськ, який належить компанії Kernel, найбільшому виробнику й експортеру соняшникової олії в Україні.