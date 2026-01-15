РФ обстреляла газовые сети в Сумской области

Российские войска атаковали один из газораспределительных объектов в городе Середина-Буда Сумской области. В результате обстрела почти 2,5 тысячи потребителей остались без газоснабжения.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на релиз ООО "Газораспределительные сети Украины".

Это уже не первая атака врага на газовую инфраструктуру города. Только участок, где работают специалисты газораспределительной компании, дважды обстреливали в течение прошлого года и еще раз в 2026 году.

Несмотря на постоянные риски, газовики остаются на рабочих местах и готовы приступить к восстановительным работам.

Ремонт и восстановление газоснабжения будет начат сразу после того, как это позволит ситуация безопасности.

Аварийные бригады ООО "Газораспределительные сети Украины" работают в усиленном режиме. Только за первые две недели января в Сумской области ликвидировано более тысячи аварийных ситуаций, четыре из которых в Середина-Буде.

Компания продолжает делать все возможное, чтобы даже в прифронтовых общинах Сумской области обеспечивать стабильное газоснабжение.

Напомним, 27 декабря 2025 г. русские войска в очередной раз атаковали газовую и энергетическую инфраструктуру Украины. "Шахеды" ударили по объектам газодобычи и теплоэлектроцентрали группы "Нефтегаз".