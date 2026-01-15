Запланована подія 2

РФ обстріляла газові мережі на Сумщині

Російські війська атакували один із газорозподільних об’єктів у місті Середина-Буда Сумської області. Внаслідок обстрілу майже 2,5 тисячі споживачів залишилися без газопостачання.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на реліз ТОВ "Газорозподільні мережі України".

Зазначається, що це вже не перша атака ворога на газову інфраструктуру міста. Лише дільницю, де працюють фахівці газорозподільної компанії, двічі обстрілювали протягом минулого року та ще раз — у 2026 році.

Попри постійні ризики, газовики залишаються на робочих місцях і готові розпочати відновлювальні роботи.

Ремонт та відновлення газопостачання буде розпочато одразу після того, як це дозволить безпекова ситуація.

Аварійні бригади ТОВ "Газорозподільні мережі України" працюють у посиленому режимі. Лише за перші два тижні січня на Сумщині ліквідовано понад тисячу аварійних ситуацій, чотири з яких — у Середина-Буді.

Компанія продовжує робити все можливе, щоб навіть у прифронтових громадах Сумської області забезпечувати стабільне газопостачання.

Нагадаємо, 27 грудня 2025 року російські війська вкотре атакували газову та енергетичну інфраструктуру України. "Шахеди" вдарили по об’єктам газовидобутку та теплоелектроцентралі групи "Нафтогаз".

Автор:
Тетяна Гойденко