Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,28

+0,07

EUR

47,91

--0,07

Наличный курс:

USD

41,40

41,32

EUR

48,45

48,29

Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

РФ незаконно открыла для иностранных судов оккупированные порты Мариуполя и Бердянска

зерно, порты
РФ открыла оккупированные порты для иностранных судов / Depositphotos

Россия незаконно добавила оккупированные Мариуполь и Бердянск в список портов, открытых для запада иностранных судов. Целью этой цели является активизация вывоза украденного в Украине зерна, угля и металла с территории Донбасса и Запорожской области.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует ЦТС со ссылкой на распоряжение, которое подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Россия расширила список "открытых" портов

Оккупационные власти объявили об открытии портов Мариуполя и Бердянска для запада иностранных судов.

По оценкам представителей так называемой "ДНР", это решение позволит активнее осуществлять вывоз с оккупированных территорий Донбасса и Запорожской области.

Традиционно через Мариупольский порт транспортировали металл, уголь и зерно, которые теперь оккупанты планируют использовать для дальнейшего экспорта.

Россия массированно атакует порты Одессы

Осенью прошлого года Россия возобновила регулярные ракетные удары по портовой инфраструктуре Одессы. Помимо опасности для жизни и здоровья гражданских, такие атаки создают угрозу для зернового коридора, предупреждают украинские власти.

Остановка судоходства в Черном море и, как следствие, экспорта зерна создает проблемы не только для Украины. Перебои в работе зернового коридора могут вызвать затруднения с продовольствием в чувствительных регионах мира.

За первые три месяца 2024 года из 17 млн тонн агроэкспорта около 12 млн тонн вывезли через порты крупной Одессы, еще почти 3 млн тонн - по Дунаю и всего 2 млн - наземным транспортом, в основном по железной дороге, через соседние страны ЕС.

1 марта 2025 года Россия нанесла ракетный удар по портовой инфраструктуре Одессы, ранив двух гражданских работников. В результате атаки повреждены два гражданских судна.

Вечером 11 марта Россия также нанесла удар баллистической ракетой по Одесскому порту. В результате было повреждено гражданское судно MJ PINA под флагом Барбадос. В момент удара оно загружало пшеницу для экспорта в Алжир.

Автор:
Ольга Опенько