РФ незаконно відкрила для іноземних суден окуповані порти Маріуполя та Бердянська

Росія незаконно додала окуповані Маріуполь і Бердянськ до переліку портів, відкритих для заходу іноземних суден. Цей крок має на меті активізувати вивезення вкраденого в Україні зерна, вугілля та металу з території Донбасу і Запорізької області.

Як пише Delo.ua, про це інформує ЦТС з посиланням на розпорядження, яке підписав прем’єр-міністр РФ Михайло Мішустін.

Росія розширила перелік "відкритих" портів

Окупаційна влада оголосила про відкриття портів Маріуполя та Бердянська для заходу іноземних суден.

За оцінками представників так званої "ДНР", це рішення дасть можливість активніше здійснювати вивезення з окупованих територій Донбасу та Запорізької області.

Традиційно через Маріупольський порт транспортували метал, вугілля та зерно, які тепер окупанти планують використовувати для подальшого експорту.

Росія масовано атакує порти Одеси

Восени минулого року Росія відновила регулярні ракетні удари по портовій інфраструктурі Одеси. Крім небезпеки життю і здоров'ю цивільних, такі атаки створюють загрозу для зернового коридору, попереджає українська влада.

Зупинка судноплавства у Чорному морі та, як наслідок, експорту зерна, створює проблеми не лише для України. Перебої в роботі зернового коридору можуть викликати складнощі з продовольством у чутливих регіонах світу.

За перші три місяці 2024 року з 17 млн тонн агроекспорту близько 12 млн тонн вивезли через порти великої Одеси, ще майже 3 млн тонн - Дунаєм і всього 2 млн - наземним транспортом, здебільшого залізницею, через сусідні країни ЄС.

1 березня 2025 року Росія завдала ракетного удару по портовій інфраструктурі Одеси, поранивши двох цивільних працівників. Внаслідок атаки пошкоджено два цивільних судна.

Ввечері 11 березня Росія також завдала удару балістичною ракетою по Одеському порту. Унаслідок цього було пошкоджено цивільне судно MJ PINA під прапором Барбадос. У момент удару воно завантажувало пшеницю для експорту до Алжиру.