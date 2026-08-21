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РФ уничтожила склады украинского производителя органической продукции: как теперь будет работать компания

Дунайский Аграрий/Danube Agrarian
"Дунайский Аграрий" потерял склады из-за попадания/ Danube Agrarian

Один из крупнейших украинских производителей органической продукции Дунайский Аграрий испытал значительные разрушения складских помещений и потерял существенную часть готового урожая вследствие вражеского попадания.

Как пишет Delo.ua, об этом предприятие сообщило на своей официальной странице в Instagram.

Пока компания подсчитывает окончательную сумму убытков, однако уже известно о потере значительных объемов продукции, которую готовили к реализации в течение всего года.

"За этой продукцией стоял целый год работы. Мы готовились, выращивали, вкладывали средства, силы и время, планировали сезон, чтобы сегодня иметь чем обеспечивать наших клиентов и партнеров. Сейчас мы еще подсчитываем убытки, и окончательные цифры пока сложно осознать", - отмечают в "Дунайском Аграрии".

Несмотря на разрушение, производитель уже начал шаг за шагом восстанавливать логистику и операционную деятельность. В компании заверили, что выполнят все обязательства перед партнерами и клиентами и полностью возобновят работу.

В то же время потребителей предупреждают о возможных временных перебоях со снабжением или кратковременном отсутствии отдельных позиций на полках.

Представители "Дунайского Агрария" призвали украинцев поддержать отечественного производителя заказами в сетях ритейла и через собственный онлайн-магазин, отметив, что предприятие продолжает работать, платить налоги и поддерживать Вооруженные Силы Украины.

Также из-за очередной массированной атаки РФ в ночь на 20 августа был существенно поврежден состав французского бренда косметики Yves Rocher в Украине. Бренд прекратил принимать онлайн-заказ.

Автор:
Татьяна Бессараб

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