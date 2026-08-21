РФ знищила склади українського виробника органічної продукції: можливий дефіцит товарів

Один із найбільших українських виробників органічної продукції “Дунайський Аграрій” зазнав значних руйнувань складських приміщень та втратив суттєву частину готового врожаю внаслідок ворожого влучання.

Як пише Delo.ua, про це підприємство повідомило на своїй офіційній сторінці в Instagram.

Наразі компанія підраховує остаточну суму збитків, проте вже відомо про втрату значних обсягів продукції, яку готували до реалізації протягом усього року.

"За цією продукцією стояв цілий рік роботи. Ми готувалися, вирощували, вкладали кошти, сили й час, планували сезон, щоб сьогодні мати чим забезпечувати наших клієнтів і партнерів. Зараз ми ще підраховуємо збитки, і остаточні цифри поки важко усвідомити", — зазначають у "Дунайському Аграрії".

Попри руйнування, виробник уже розпочав крок за кроком відновлювати логістику та операційну діяльність. У компанії запевнили, що виконають усі зобов’язання перед партнерами й клієнтами та повністю відновлять роботу.

Водночас споживачів попереджають про можливі тимчасові перебої з постачанням або короткочасну відсутність окремих позицій на полицях.

Представники "Дунайського Аграрія" закликали українців підтримати вітчизняного виробника замовленнями в мережах ритейлу та через власний онлайн-магазин, наголосивши, що підприємство продовжує працювати, сплачувати податки та підтримувати Збройні Сили України.

Також через чергову масовану атаку РФ у ніч на 20 серпня був суттєво пошкоджений склад французького бренду косметики Yves Rocher в Україні. Бренд припинив приймати онлайн-замовлення.