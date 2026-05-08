РФ за время полномасштабной войны нанесла почти 600 ударов по энергетической инфраструктуре Украины

С начала полномасштабного вторжения российские войска нанесли 596 ударов по энергетическим объектам Украины, нацеливаясь на электрические сети, газовую и нефтяную инфраструктуру. В 2025 году количество атак превысило показатели трех предыдущих лет войны.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает "Укринформ".

"В общей сложности мы зафиксировали более 596 ударов. Это массированные обстрелы украинской критической инфраструктуры", — отметил и.о. главы СБУ Евгений Хмара во время конференции "Объединенные ради справедливости. Ответственность за преступления против гражданского населения".

По его словам, противник постоянно менял приоритетные цели атак. На начальном этапе основной целью россиян являлась энергетическая система, затем под ударами оказались газовая и нефтяная инфраструктура, а также гидроэнергетические и гидротехнические объекты.

В 2025 году интенсивность обстрелов гражданских объектов возросла и превысила суммарное количество атак за три предыдущих года. Ключевые задачи Кремля – остановка добычи газа, уничтожение резервных мощностей и провоцирование дефицита энергоресурсов во время холодов.

Особое давление оказывалось в течение отопительного сезона 2025/2026 года. За 150 дней зимы было зафиксировано 129 атак именно на газовую инфраструктуру Украины.

СБУ квалифицирует эти действия как намеренное создание трудных условий для жизни гражданского населения. Правоохранители документируют все факты попаданий для дальнейшего привлечения виновных к ответственности на международном уровне.

