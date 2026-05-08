РФ за час повномасштабної війни завдала майже 600 ударів по енергетичній інфраструктурі України

З початку повномасштабного вторгнення російські війська завдали 596 ударів по енергетичних об’єктах України, націлюючись на електричні мережі, газову та нафтову інфраструктуру. У 2025 році кількість атак перевищила показники трьох попередніх років війни.

"Загалом ми зафіксували понад 596 ударів. Це масовані обстріли української критичної інфраструктури", — зазначив в.о. голови СБУ Євгеній Хмара під час конференції "Об’єднані заради справедливості. Відповідальність за злочини проти цивільного населення".

За його словами, противник постійно змінював пріоритетні цілі для атак. На початковому етапі основною ціллю росіян була енергетична система, потім під ударами опинилися газова і нафтова інфраструктура, а також гідроенергетичні та гідротехнічні об’єкти.

У 2025 році інтенсивність обстрілів цивільних об’єктів зросла і перевищила сумарну кількість атак за три попередні роки. Ключовими завданнями Кремля є зупинка видобутку газу, знищення резервних потужностей та провокування дефіциту енергоресурсів під час холодів.

Особливий тиск чинився протягом опалювального сезону 2025/2026 року. За 150 днів зими було зафіксовано 129 атак саме на газову інфраструктуру України.

СБУ кваліфікує ці дії як навмисне створення важких умов для життя цивільного населення. Наразі правоохоронці документують усі факти влучань для подальшого притягнення винних до відповідальності на міжнародному рівні.

