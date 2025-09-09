Роль искусственного интеллекта в современной войне: как украинская программа Clarity помогает на поле боя

Искусственный интеллект играет ключевую роль в современной войне, и украинские разработчики уже создали прорывное решение – программу Clarity. Она автоматически анализирует разведданные из дронов, ускоряя обнаружение вражеской техники и личного состава.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на сообщение первого вице-премьера - министра цифровой трансформации Михаила Федорова.

Ранее военные аналитики тратили много часов на ручную обработку разведывательных данных, полученных из дронов. Благодаря украинским разработчикам теперь этот процесс ускорен до секунд.

Clarity анализирует данные и самостоятельно находит на них вражескую технику и признаки присутствия противника. Это значительно ускоряет поражение целей (kill chain), экономит до 90% времени специалистов и работает даже на обычном ноутбуке.

Компания-разработчик программы стала победителем соревнования pre-seed стартапов на хакатоне Brave1, получив грант на создание усовершенствованной версии – Clarity Pro.

Что умеет Clarity Pro?

Новая версия программы:

расшифровывает фото и видео за считанные секунды ;

привязывает изображение к точным координатам на карте;

автоматически создает и расшифровывает ортофотоплан.

Сегодня Clarity уже активно используют более 250 пилотов, аналитиков и разведчиков из подразделений "Ахиллес", Nemesis, "Рубеж", 40 ОБРБО и других. Программа постоянно совершенствуется с учетом их отзывов, что делает ее еще более эффективной на поле боя.

"Искусственный интеллект будет воевать на стороне Украины. Создайте прорывные решения на базе AI для нашей армии вместе с Brave1", - отметил Федоров.

Напомним, в начале сентября Министерство обороны Украины и Министерство цифровой трансформации Украины запустили грантовый конкурс для решений в сфере искусственного интеллекта в рамках кластера Brave1.