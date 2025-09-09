Запланована подія 2

Новини
Роль штучного інтелекту у сучасній війні: як українська програма Clarity допомагає на полі бою

карта, робота програми Clarity
Штучний інтелект відіграє ключову роль у сучасній війні, і українські розробники вже створили проривне рішення — програму Clarity. Вона автоматично аналізує розвіддані з дронів, пришвидшуючи виявлення ворожої техніки та особового складу. 

Про це інформує Delo.ua з посиланням на допис першого віцепрем'єр-міністра - міністра цифрової трансформації Михайла Федорова.

Раніше військові аналітики витрачали багато годин на ручну обробку розвідувальних даних, отриманих з дронів. Завдяки українським розробникам, тепер цей процес пришвидшений до секунд.

Clarity аналізує дані та самостійно знаходить на них ворожу техніку та ознаки присутності противника. Це значно пришвидшує ураження цілей (kill chain), економить до 90% часу фахівців і працює навіть на звичайному ноутбуці.

Компанія-розробник програми стала переможцем змагання pre-seed стартапів на хакатоні Brave1, отримавши грант на створення вдосконаленої версії — Clarity Pro.

Що вміє Clarity Pro?

Нова версія програми:

  • розшифровує фото та відео за лічені секунди; 
  • прив'язує зображення до точних координат на мапі; 
  • автоматично створює та розшифровує ортофотоплани.

Сьогодні Clarity вже активно використовують понад 250 пілотів, аналітиків та розвідників з підрозділів "Ахіллес", Nemesis, "Рубіж", 40 ОБрБО та інших. Програма постійно вдосконалюється з урахуванням їхніх відгуків, що робить її ще ефективнішою на полі бою.

"Штучний інтелект воюватиме на боці України. Створюйте проривні рішення на базі AI для нашого війська разом з Brave1", — зазначив Федоров.

Нагадаємо,на початку вересня Міністерство оборони України та Міністерство цифрової трансформації України запустили грантовий конкурс для рішень у сфері штучного інтелекту у рамках кластеру Brave1.

Автор:
Тетяна Ковальчук