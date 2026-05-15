Российская армия ударила дроном по поезду: есть раненые среди пассажиров (ФОТО)

Российская армия нанесла удар дроном по пригородному поезду в Запорожской области. Попадание произошло вблизи одного из вагонов. В результате российской атаки на железнодорожную станцию в Вольнянскую ранения получили два человека.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщают Министерство развития общин и территорий Украины и пресс-служба "Укрзализныци" .

Отмечается, что после получения сигнала о воздушной тревоге электропоезд сообщением Запорожье-2 – Синельниково был остановлен для эвакуации пассажиров.

В результате атаки двое пассажиров получили обломочные ранения. Им оказали первую медицинскую помощь и доставили в больницу. В настоящее время продолжаются работы по возобновлению движения на участке.

Укрзализныця сейчас работает над возобновлением движения поездов на участке и продолжает внимательно мониторить ситуацию в регионе и реагировать.

Напомним, 14 мая в Харьковской области в результате атаки был поражен маневровый локомотив.