Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,96

--0,01

EUR

51,44

--0,06

Наличный курс:

USD

43,88

43,80

EUR

51,71

51,50

Partners Projects

Nexus: территория

развития стартапов
Лидеры украинскогобизнеса

Лидеры украинского
бизнеса
Свободнаяэнергия 2.0

Свободная
энергия 2.0
AI Лидеры

AI Лидеры
Четыре годабольшой войны

Четыре года
большой войны
Україна на межіблекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФинанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
Галузеві лідери2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідерибізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцятьсталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ налогоплательщиков2025

Топ налогоплательщиков

2025
Лучшиеработодатели 2025

Лучшие
работодатели 2025
Partners Projects

Свое 

дело
Инвестиции&nbsp;в образование

Инвестиции 

в образование
Partners Projects

Обучение 

для жизни
Smart&nbsp;Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Российская армия ударила дроном по поезду: есть раненые среди пассажиров (ФОТО)

Российские войска атаковали железнодорожную станцию в Вольнянске
Российские войска атаковали железнодорожную станцию в Вольнянске / Укрзалізниця

Российская армия нанесла удар дроном по пригородному поезду в Запорожской области. Попадание произошло вблизи одного из вагонов. В результате российской атаки на железнодорожную станцию в Вольнянскую ранения получили два человека.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщают Министерство развития общин и территорий Украины и пресс-служба "Укрзализныци" .

Отмечается, что после получения сигнала о воздушной тревоге электропоезд сообщением Запорожье-2 – Синельниково был остановлен для эвакуации пассажиров.

Фото 2 — Российская армия ударила дроном по поезду: есть раненые среди пассажиров (ФОТО)
Фото 3 — Российская армия ударила дроном по поезду: есть раненые среди пассажиров (ФОТО)
Фото 4 — Российская армия ударила дроном по поезду: есть раненые среди пассажиров (ФОТО)
Фото 5 — Российская армия ударила дроном по поезду: есть раненые среди пассажиров (ФОТО)

В результате атаки двое пассажиров получили обломочные ранения. Им оказали первую медицинскую помощь и доставили в больницу. В настоящее время продолжаются работы по возобновлению движения на участке.

Укрзализныця сейчас работает над возобновлением движения поездов на участке и продолжает внимательно мониторить ситуацию в регионе и реагировать.

Напомним, 14 мая в Харьковской области в результате атаки был поражен маневровый локомотив.

Автор:
Светлана Манько