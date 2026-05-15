Російська армія вдарила дроном по поїзду: є поранені серед пасажирів (ФОТО)

Російські війська атакували залізничну станцію у Вільнянську / Укрзалізниця

Російська армія завдала удару дроном по приміському поїзду у Запорізькій області. Влучання сталося поблизу одного з вагонів. Унаслідок російської атаки на залізничну станцію у Вільнянську поранення отримали двоє людей.

Як пише Delo.ua, про це повідомляють Міністерство розвитку громад та територій України та пресслужба "Укрзалізниці"

Зазначається, що після отримання сигналу про повітряну тривогу електропоїзд сполученням Запоріжжя-2 – Синельникове було зупинено для проведення евакуації пасажирів.

Унаслідок атаки двоє пасажирів отримали уламкові поранення. Їм надали першу медичну допомогу та доправили до лікарні. Наразі тривають роботи з відновлення руху на ділянці.

Укрзалізниця наразі працює над відновленням руху поїздів на ділянці та продовжує уважно моніторити безпекову ситуацію в регіоні й реагувати.

Нагадаємо, 14 травня на Харківщині внаслідок атаки було уражено маневровий локомотив.

Світлана Манько