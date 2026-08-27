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Российская атака уничтожила птичник на Черниговщине: погибли более 20 тысяч кур (ФОТО)
В ночь на 27 августа в результате российской атаки был полностью уничтожен один из птичников ООО "Счастливый цыпленок" на Черниговщине. В помещении находилось более 20 тысяч голов птицы.
Как пишет Delo.ua, об этом сообщила пресс-служба компании.
Что известно
На момент атаки птица была на 35 неделе выращивания, то есть в предубойном периоде. В результате взрыва и пожара вся птица погибла.
" Самое важное — никто из персонала не пострадал, но вся птица была уничтожена взрывом и пожаром", — говорится в сообщении.
В компании отметили, что после атаки работают над ликвидацией последствий и продолжают выполнять обязательства перед партнерами и покупателями.
О "Счастливом цыпленке"
ООО "Счастливое цыпленок" - это украинская агропромышленная компания и одноименная сеть фирменных магазинов, специализирующаяся на производстве и продаже свежего мяса курятины, маринованных полуфабрикатов и колбасных изделий.
Объединяет десятки фирменных магазинов в нескольких областях Украины, в частности в Черниговской, Черкасской, Киевской, Сумской, Полтавской и Кировоградской областях.
Производственные мощности и объекты расположены преимущественно в Черниговской и Черкасской областях.
По данным Y ou C ontrol, компания зарегистрирована в ноябре 2018 года в Киеве , со уставным фондом 2 млн грн. Конечным бенефициарным владельцем является Дмитрий Середенко.
Напомним, 25 августа российские войска дважды атаковали отделение "Укрпочты" в городе Мена Черниговской области, которое также служило базой для транспорта передвижных отделений.