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Российская атака уничтожила птичник на Черниговщине: погибли более 20 тысяч кур (ФОТО)

птичник, последствия удара
В результате российского удара погибли более 20 тысяч птиц/Фото: "Счастливый цыпленок"

В ночь на 27 августа в результате российской атаки был полностью уничтожен один из птичников ООО "Счастливый цыпленок" на Черниговщине. В помещении находилось более 20 тысяч голов птицы.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила пресс-служба компании.

Что известно

На момент атаки птица была на 35 неделе выращивания, то есть в предубойном периоде. В результате взрыва и пожара вся птица погибла.

Фото 2 — Российская атака уничтожила птичник на Черниговщине: погибли более 20 тысяч кур (ФОТО)
Последствия российского удара по ООО "Счастливый цыпленок"

" Самое важное — никто из персонала не пострадал, но вся птица была уничтожена взрывом и пожаром", — говорится в сообщении.

Фото 3 — Российская атака уничтожила птичник на Черниговщине: погибли более 20 тысяч кур (ФОТО)
Из-за взрыва и пожара погибла вся птица

В компании отметили, что после атаки работают над ликвидацией последствий и продолжают выполнять обязательства перед партнерами и покупателями.

О "Счастливом цыпленке"

ООО "Счастливое цыпленок" - это украинская агропромышленная компания и одноименная сеть фирменных магазинов, специализирующаяся на производстве и продаже свежего мяса курятины, маринованных полуфабрикатов и колбасных изделий.

Объединяет десятки фирменных магазинов в нескольких областях Украины, в частности в Черниговской, Черкасской, Киевской, Сумской, Полтавской и Кировоградской областях.

Производственные мощности и объекты расположены преимущественно в Черниговской и Черкасской областях.

По данным Y ou C ontrol, компания зарегистрирована в ноябре 2018 года в Киеве , со уставным фондом 2 млн грн. Конечным бенефициарным владельцем является Дмитрий Середенко.

Напомним, 25 августа российские войска дважды атаковали отделение "Укрпочты" в городе Мена Черниговской области, которое также служило базой для транспорта передвижных отделений.

Автор:
Татьяна Ковальчук

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