Російська атака знищила пташник на Чернігівщині: загинули понад 20 тисяч курей (ФОТО)

Уніч на 27 серпня внаслідок російської атаки було повністю знищено один із пташників ТОВ "Щасливе курча" на Чернігівщині. У приміщенні перебувало понад 20 тисяч голів птиці.

Як пише Delo.ua, про це повідомила пресслужба компанії.

Що відомо

На момент атаки птиця була на 35-му тижні вирощування, тобто у передзабійному періоді. Внаслідок вибуху та пожежі вся птиця загинула.

Наслідки російського удару по ТОВ "Щасливе курча"

"Найважливіше — ніхто з персоналу не постраждав, але вся птиця була знищена вибухом та пожежею", — йдеться у повідомленні.

Через вибух і пожежу загинула вся птиця

У компанії зазначили, що після атаки працюють над ліквідацією її наслідків та продовжують виконувати зобов'язання перед партнерами й покупцями.

Про "Щасливе курча"

ТОВ "Щасливе курча" — це українська агропромислова компанія та однойменна мережа фірмових магазинів, що спеціалізується на виробництві та продажу свіжого м'яса курятини, маринованих напівфабрикатів і ковбасних виробів.

Об'єднує десятки фірмових магазинів у кількох областях України,зокрема на Чернігівщині, Черкащині, Київщині, Сумщині, Полтавщині та Кіровоградщині.

Виробничі потужності та об'єкти розміщені переважно на Чернігівщині та Черкащині.

За даними YouControl, компанія зареєстрована у листопаді 2018 року в Києві, з уставним фондом 2 млн грн. Кінцевим бенефіціарним власником э Дмитро Середенко.

Нагадаємо, 25 серпня російські війська двічі атакували відділення “Укрпошти” у місті Мена Чернігівської області, яке також слугувало базою для транспорту пересувних відділень.