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Росія двічі атакувала відділення "Укрпошти" на Чернігівщині: будівлю зруйновано
Російські війська двічі атакували відділення “Укрпошти” у місті Мена Чернігівської області, яке також слугувало базою для транспорту пересувних відділень.
Як пише Delo.ua, про це інформує очільник Ігор Смілянський.
Атака на "Укрпошту"
За інформацією компанії, ніхто з працівників не постраждав.
"Не люблю публікувати такі новини, але маємо що маємо. Ворог двічі атакував наше відділення Укрпошти та точку базування транспорту пересувних відділень, які обслуговують сільські населені пункти району", - написав він.
Наразі на місці працюють рятувальники ДСНС та регіональна команда "Укрпошти". Вони ліквідовують наслідки атаки, а також готують план перенесення роботи відділення на нову локацію.
У компанії наголосили, що планують якнайшвидше відновити роботу, оскільки мають продовжувати надавати послуги мешканцям громади.
"Укрпошта" також пообіцяла компенсувати вартість усіх посилок, які були пошкоджені або втрачені внаслідок атаки.
Нагадаємо, раніше російський дрон атакував екіпаж пересувного відділення "Укрпошти" поблизу села Пушкарі на Чернігівщині, унаслідок чого зазнали поранень працівники компанії.