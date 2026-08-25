Росія двічі атакувала відділення "Укрпошти" на Чернігівщині: будівлю зруйновано

Російські війська двічі атакували відділення “Укрпошти” у місті Мена Чернігівської області, яке також слугувало базою для транспорту пересувних відділень.

Як пише Delo.ua, про це інформує очільник Ігор Смілянський.

Атака на "Укрпошту"

За інформацією компанії, ніхто з працівників не постраждав.

"Не люблю публікувати такі новини, але маємо що маємо. Ворог двічі атакував наше відділення Укрпошти та точку базування транспорту пересувних відділень, які обслуговують сільські населені пункти району", - написав він.

Наразі на місці працюють рятувальники ДСНС та регіональна команда "Укрпошти". Вони ліквідовують наслідки атаки, а також готують план перенесення роботи відділення на нову локацію.

У компанії наголосили, що планують якнайшвидше відновити роботу, оскільки мають продовжувати надавати послуги мешканцям громади.

"Укрпошта" також пообіцяла компенсувати вартість усіх посилок, які були пошкоджені або втрачені внаслідок атаки.

Фото: Укрпошта

Нагадаємо, раніше російський дрон атакував екіпаж пересувного відділення "Укрпошти" поблизу села Пушкарі на Чернігівщині, унаслідок чого зазнали поранень працівники компанії.