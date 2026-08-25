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Росія двічі атакувала відділення "Укрпошти" на Чернігівщині: будівлю зруйновано

Укрпошта
Ворог зруйнував відділення "Укрпошти" в Мені

Російські війська двічі атакували відділення “Укрпошти” у місті Мена Чернігівської області, яке також слугувало базою для транспорту пересувних відділень. 

Як пише Delo.ua, про це інформує очільник Ігор Смілянський. 

Атака на "Укрпошту"

 За інформацією компанії, ніхто з працівників не постраждав.

"Не люблю публікувати такі новини, але маємо що маємо. Ворог двічі атакував наше відділення Укрпошти та точку базування транспорту пересувних відділень, які обслуговують сільські населені пункти району", - написав він.

Наразі на місці працюють рятувальники ДСНС та регіональна команда "Укрпошти". Вони ліквідовують наслідки атаки, а також готують план перенесення роботи відділення на нову локацію.

У компанії наголосили, що планують якнайшвидше відновити роботу, оскільки мають продовжувати надавати послуги мешканцям громади.

"Укрпошта" також пообіцяла компенсувати вартість усіх посилок, які були пошкоджені або втрачені внаслідок атаки.

Фото 2 — Росія двічі атакувала відділення "Укрпошти" на Чернігівщині: будівлю зруйновано
Фото: Укрпошта

Нагадаємо, раніше російський дрон атакував екіпаж пересувного відділення "Укрпошти" поблизу села Пушкарі на Чернігівщині, унаслідок чого зазнали поранень працівники компанії.

Автор:
Ольга Опенько

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