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Россия дважды атаковала отделение "Укрпочты" на Черниговщине: здание разрушено

Укрпочта
Враг разрушил отделение "Укрпочты" во Мне

Российские войска дважды атаковали отделение Укрпочты в городе Мена Черниговской области, которое также служило базой для транспорта передвижных отделений.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует глава Игорь Смелянский.

Атака на "Укрпочту"

По информации компании, никто из работников не пострадал.

"Не люблю публиковать такие новости, но есть что имеем. Враг дважды атаковал наше отделение Укрпочты и точку базирования транспорта передвижных отделений, обслуживающих сельские населенные пункты района", - написал он.

В настоящее время на месте работают спасатели ГСЧС и региональная команда "Укрпочты". Они ликвидируют последствия атаки, а также готовят план перенесения работы отделения на новую локацию.

В компании подчеркнули, что планируют как можно быстрее возобновить работу, поскольку должны продолжать оказывать услуги жителям общества.

"Укрпочта" также пообещала компенсировать стоимость всех посылок, поврежденных или потерянных в результате атаки.

Фото 2 — Россия дважды атаковала отделение "Укрпочты" на Черниговщине: здание разрушено
Фото: Укрпочта

Напомним, ранее российский дрон атаковал экипаж передвижного отделения "Укрпочты" вблизи села Пушкари на Черниговщине, в результате чего получили ранения работники компании .

Автор:
Ольга Опенько

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