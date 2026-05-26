Российская ракета "Искандер" повредила продовольственный состав ООН в Днепре, где было запасов на $1,4 млн

25 мая Россия нанесла целенаправленный удар баллистической ракете "Искандер" по составу Всемирной продовольственной программы ООН в Днепре. На момент атаки на территории объекта сохранялась помощь, рассчитанная на обеспечение 130 тысяч жителей прифронтовых территорий. Примерная стоимость утраченных запасов составляет $1,4 миллиона.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба ООН.

"Целенаправленные атаки на гуманитарных работников… являются преступлением и нарушением международного гуманитарного права. Этот состав испытывает удар уже во второй раз. В ноябре 2025 года он был поврежден в результате атаки беспилотника. А за последние 18 месяцев ВПП зафиксировала более 84 инцидента, от которых пострадали ее составы. партнеров по Украине", - заявил Представитель ВПП ООН в Украине Ричард Рейган.

Отмечается, что сотрудники организации не пострадали и на момент атаки находились в безопасности. Специальные команды Всемирной продовольственной программы работают на месте происшествия для оценки масштабов повреждений здания, транспортных средств и остатков продуктовых наружу.

Несмотря на увеличение рисков безопасности миссии, ВПП продолжает ежемесячно оказывать продовольственную и денежную помощь для почти 600 000 человек в прифронтовых районах Украины. Организация отмечает, что международное гуманитарное право запрещает какие-либо нападения на гражданскую и гуманитарную инфраструктуру, поскольку они мешают доставке помощи мирному населению.

Напомним, в результате очередного массированного ночного обстрела Днепра 18 мая разрушения потерпела гражданская инфраструктура города. Российская атака повлекла повреждение административного здания Государственной налоговой службы в одном из районов областного центра.