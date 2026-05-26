Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,24

--0,02

EUR

51,53

+0,20

Наличный курс:

USD

44,19

44,10

EUR

51,73

51,55

Лучшиеработодатели 2026

Лучшие
работодатели 2026
Partners Projects

Nexus: территория

развития стартапов
Лидеры украинскогобизнеса

Лидеры украинского
бизнеса
Свободнаяэнергия 2.0

Свободная
энергия 2.0
AI Лидеры

AI Лидеры
Четыре годабольшой войны

Четыре года
большой войны
Україна на межіблекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФинанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
Галузеві лідери2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідерибізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцятьсталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ налогоплательщиков2025

Топ налогоплательщиков

2025
Partners Projects

Свое 

дело
Инвестиции&nbsp;в образование

Инвестиции 

в образование
Partners Projects

Обучение 

для жизни
Smart&nbsp;Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Российская ракета "Искандер" повредила продовольственный состав ООН в Днепре, где было запасов на $1,4 млн

поврежден состав ООН в Днепре
Российская армия нанесла рэкетный удар по составу ООН в Днепре / ООН

25 мая Россия нанесла целенаправленный удар баллистической ракете "Искандер" по составу Всемирной продовольственной программы ООН в Днепре. На момент атаки на территории объекта сохранялась помощь, рассчитанная на обеспечение 130 тысяч жителей прифронтовых территорий. Примерная стоимость утраченных запасов составляет $1,4 миллиона.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба ООН.

"Целенаправленные атаки на гуманитарных работников… являются преступлением и нарушением международного гуманитарного права. Этот состав испытывает удар уже во второй раз. В ноябре 2025 года он был поврежден в результате атаки беспилотника. А за последние 18 месяцев ВПП зафиксировала более 84 инцидента, от которых пострадали ее составы. партнеров по Украине", - заявил Представитель ВПП ООН в Украине Ричард Рейган.

Отмечается, что сотрудники организации не пострадали и на момент атаки находились в безопасности. Специальные команды Всемирной продовольственной программы работают на месте происшествия для оценки масштабов повреждений здания, транспортных средств и остатков продуктовых наружу.

Несмотря на увеличение рисков безопасности миссии, ВПП продолжает ежемесячно оказывать продовольственную и денежную помощь для почти 600 000 человек в прифронтовых районах Украины. Организация отмечает, что международное гуманитарное право запрещает какие-либо нападения на гражданскую и гуманитарную инфраструктуру, поскольку они мешают доставке помощи мирному населению.

Напомним, в результате очередного массированного ночного обстрела Днепра 18 мая разрушения потерпела гражданская инфраструктура города. Российская атака повлекла повреждение административного здания Государственной налоговой службы в одном из районов областного центра.

Автор:
Татьяна Ковальчук