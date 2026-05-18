Атака на Днепр: взрывная волна повредила здание налоговой службы (ФОТО)

В результате очередного массированного ночного обстрела Днепра разрушения подверглась гражданской инфраструктуре города. Российская атака повлекла повреждение административного здания Государственной налоговой службы в одном из районов областного центра.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила и. о. главы ДПС Леся Карнаух.

По информации главы ведомства, здание налоговой испытало разрушения из-за мощной взрывной волны. В помещениях выбиты окна, также зафиксированы повреждения внутренних кабинетов и конструкций.

К счастью, обошлось без жертв и раненых. В момент атаки людей на этой локации не было.

"Россия еще раз пытается запугать и разрушить нашу инфраструктуру. Но нас не сломать. Все поврежденное будет восстановлено. ГНС продолжает работать для людей и страны", - подчеркнула Карнаух.

Фото: ДПС

Напомним, в результате длительной российской атаки 3 апреля повреждено здание Шосткинской ГНИ Главного управления Государственной налоговой службы в Сумской области.