Атака на Дніпро: вибухова хвиля пошкодила будівлю податкової служби (ФОТО)

Унаслідок чергового масованого нічного обстрілу Дніпра руйнувань зазнала цивільна інфраструктура міста. Російська атака призвела до пошкодження адміністративної будівлі Державної податкової служби в одному з районів обласного центру.

Як пише Delo.ua, про це повідомила в. о. голови ДПС Леся Карнаух.

За інформацією очільниці відомства, будівля податкової зазнала руйнувань через потужну вибухову хвилю. У приміщеннях вибито вікна, також зафіксовано пошкодження внутрішніх кабінетів та конструкцій.

На щастя, обійшлося без жертв та поранених. На момент атаки людей на цій локації не було.

"Росія вкотре намагається залякати та зруйнувати нашу інфраструктуру. Але нас не зламати. Все пошкоджене буде відновлено. ДПС продовжує працювати для людей і країни", – підкреслила Карнаух.

Фото: ДПС

Нагадаємо, внаслідок тривалої російської атаки 3 квітня пошкоджено будівлю Шосткинської ДПІ Головного управління Державної податкової служби у Сумській області.