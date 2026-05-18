Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,07

+0,12

EUR

51,26

--0,18

Готівковий курс:

USD

43,97

43,88

EUR

51,69

51,45

Nexus: територіярозвитку стартапів

Nexus: територія

розвитку стартапів
ТОП 100

Лідери українського
бізнесу
Delo Index

Вільна 
енергія 2.0
Editorial Projects AI Лідери
Editorial Series

Чотири роки
великої війни
Editorial Series

Україна на межі

блекауту
ТОП 100

ТопФінанс-2026
Editorial Projects

20 років 
Delo.ua
Delo Index

Галузеві лідери

2025 року
Delo Index

Лідери
бізнес-репутації
Editorial Series

Двадцять

сталевих років
ТОП 100

Топ платників

податків 2025
ТОП 100

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна&nbsp;справа

Власна 

справа
Editorial Series

Інвестиції 

в освіту
Навчаннядля життя

Навчання

для життя
Editorial Series

Smart 

Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Атака на Дніпро: вибухова хвиля пошкодила будівлю податкової служби (ФОТО)

Внаслідок вибухової хвилі у приміщеннях податкової повилітали вікна
Внаслідок вибухової хвилі у приміщеннях податкової повилітали вікна / ДПС

Унаслідок чергового масованого нічного обстрілу Дніпра руйнувань зазнала цивільна інфраструктура міста. Російська атака призвела до пошкодження адміністративної будівлі Державної податкової служби в одному з районів обласного центру.

Як пише Delo.ua, про це повідомила в. о. голови ДПС Леся Карнаух.

За інформацією очільниці відомства, будівля податкової зазнала руйнувань через потужну вибухову хвилю. У приміщеннях вибито вікна, також зафіксовано пошкодження внутрішніх кабінетів та конструкцій.

На щастя, обійшлося без жертв та поранених. На момент атаки людей на цій локації не було.

"Росія вкотре намагається залякати та зруйнувати нашу інфраструктуру. Але нас не зламати. Все пошкоджене буде відновлено. ДПС продовжує працювати для людей і країни", – підкреслила Карнаух.

Фото 2 — Атака на Дніпро: вибухова хвиля пошкодила будівлю податкової служби (ФОТО)
Фото: ДПС
Фото 3 — Атака на Дніпро: вибухова хвиля пошкодила будівлю податкової служби (ФОТО)
Фото: ДПС

Нагадаємо, внаслідок тривалої російської атаки 3 квітня пошкоджено будівлю Шосткинської ДПІ Головного управління Державної податкової служби у Сумській області. 

Автор:
Тетяна Бесараб