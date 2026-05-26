Російська ракета "Іскандер" пошкодила продовольчий склад ООН у Дніпрі, де було запасів на $1,4 млн

Російська армія завдала рекетного удару по складу ООН у Дніпрі / ООН

25 травня Росія завдала цілеспрямованого удару балістичною ракетою "Іскандер" по складу Всесвітньої продовольчої програми ООН у Дніпрі. На момент атаки на території об'єкта зберігалася допомога, розрахована на забезпечення 130 000 жителів прифронтових територій. Орієнтовна вартість втрачених запасів становить $1,4 мільйона.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба ООН.

"Цілеспрямовані атаки на гуманітарних працівників… є злочином і порушенням міжнародного гуманітарного права. Цей склад зазнає удару вже вдруге. У листопаді 2025 року він був пошкоджений унаслідок атаки безпілотника. А за останні 18 місяців ВПП зафіксувала понад 84 інциденти, від яких постраждали її склади, транспортні засоби, пункти видачі допомоги, а також майно місцевих гуманітарних партнерів по Україні", — заявив Представник ВПП ООН в Україні Річард Рейган.

Зазначається, що співробітники організації не постраждали та на момент атаки перебували у безпеці. Спеціальні команди Всесвітньої продовольчої програми наразі працюють на місці події для оцінки масштабів пошкоджень будівлі, транспортних засобів і залишків продуктових назовні.

Попри збільшення ризиків для безпеки місії, ВПП продовжує щомісячно надавати продовольчу та грошову допомогу для майже 600 000 людей у прифронтових районах України. Організація зазначає, що міжнародне гуманітарне право забороняє будь-які напади на цивільну та гуманітарну інфраструктуру, оскільки вони заважають доставці допомоги мирному населенню.

Нагадаємо, унаслідок чергового масованого нічного обстрілу Дніпра 18 травня руйнувань зазнала цивільна інфраструктура міста. Російська атака призвела до пошкодження адміністративної будівлі Державної податкової служби в одному з районів обласного центру.

Автор:
Тетяна Ковальчук