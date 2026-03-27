Российские нефтяные компании могут объявить форс-мажор из-за атак на порты — СМИ

Российские производители нефти предупредили покупателей о возможности объявления форс-мажора по поставкам из ключевых портов Балтийского моря на фоне атак на энергетическую инфраструктуру.

Как информирует Delo.ua, об этом сообщают отраслевые источники, на которые ссылается Reuters.

По данным источников, в пятницу украинские беспилотники атаковали порт Усть-Луга, где после предварительных ударов в среду продолжался пожар. Загрузка нефти в порту была приостановлена еще с середины недели, а сроки возобновления экспорта пока не определены. По оценкам собеседников, поставки могут быть возобновлены не ранее середины апреля.

Другой ключевой российский порт на Балтийском море — Приморск — также испытал влияние атак. Хотя там частично возобновилась загрузка нефти и нефтепродуктов, работа остается нестабильной.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко заявил, что регион с 22 марта находится под "беспрецедентными" атаками беспилотников.

По оценкам Reuters, по меньшей мере 40% экспортных мощностей россии из нефти выведены из строя из-за атак на инфраструктуру, инциденты на трубопроводах и перебои с работой портов.

На этом фоне нефтяные компании предупреждают о риске объявления форс-мажорных обстоятельств, что может дополнительно усложнить поставки сырья из региона Балтийского моря.

Напомним, российский нефтеперерабатывающий завод "Киришинешфтеоргсинтез", один из крупнейших в России, остановился после пожара, вызванного атакой украинских дронов.