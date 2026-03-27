Російські нафтові компанії можуть оголосити форс-мажор через атаки на порти – ЗМІ

Російські виробники нафти попередили покупців про можливість оголошення форс-мажору щодо постачань із ключових портів Балтійського моря на тлі атак на енергетичну інфраструктуру.

Як інформує Delo.ua, про це повідомляють галузеві джерела, на які посилається Reuters.

За даними джерел, у п’ятницю українські безпілотники атакували порт Усть-Луга, де після попередніх ударів у середу продовжувалася пожежа. Завантаження нафти в порту було призупинене ще з середини тижня, а терміни відновлення експорту наразі не визначені. За оцінками співрозмовників, постачання може бути відновлено не раніше середини квітня.

Інший ключовий російський порт на Балтійському морі — Приморськ — також зазнав впливу атак. Хоча там частково відновили завантаження нафти та нафтопродуктів, робота залишається нестабільною.

Губернатор Ленінградської області Олександр Дрозденко заявив, що регіон з 22 березня перебуває під "безпрецедентними" атаками безпілотників.

За оцінками Reuters, щонайменше 40% експортних потужностей росії з нафти наразі виведені з ладу через атаки на інфраструктуру, інциденти на трубопроводах і перебої з роботою портів.

На цьому тлі нафтові компанії попереджають про ризик оголошення форс-мажорних обставин, що може додатково ускладнити постачання сировини з регіону Балтійського моря.

Нагадаємо, російський нафтопереробний завод “Киришинешфтеоргсинтез”, один із найбільших у Росії, зупинився після пожежі, спричиненої атакою українських дронів.