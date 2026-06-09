Российские заводы сами будут покупать ПВО для защиты от украинских дронов

Российские власти решили перевести часть ответственности и финансирования за защиту критически важных предприятий и инфраструктуры на частные компании. Это решение было принято на фоне масштабных и регулярных ударов украинских беспилотников по нефтеперерабатывающим заводам, портам и промышленным объектам в глубоком тылу РФ.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на Bloomberg.

По новой схеме министерство обороны РФ позволит коммерческим предприятиям официально покупать крупнокалиберное оружие противовоздушной обороны. В то же время, сами системы будут оставаться под жестким контролем военного ведомства, а руководить ими будут специально созданные подразделения из числа резервистов. До этого времени противовоздушная оборона в России никогда не была услугой, которую бизнес мог просто приобрести за собственные средства.

Бизнес будет покупать оружие для ПВО за свой счет

Причиной таких экстренных мер стало серьезное ухудшение ситуации в российской топливно-энергетической сфере из-за атак ВСУ. В прошлом месяце украинские дроны успешно атаковали восемь из десяти крупнейших нефтеперерабатывающих заводов России.

Поэтому ежедневные объемы переработки нефти в стране упали до самого низкого уровня с октября 2009 года. Это создало реальную угрозу дефицита горючего на внутреннем рынке как раз в начале сезона летних отпусков. Также из-за обстрелов пострадало производство минеральных удобрений.

Кроме того, украинские силы смогли значительно увеличить дальность полета своих беспилотников, которые теперь добираются до объектов в Уральском регионе — в 2000 километрах от границы. По оценкам аналитиков, в настоящее время до четверти всей территории России находится в зоне поражения украинского оружия.

Крупные сырьевые компании, оказавшиеся в зоне риска, уже начали действовать самостоятельно:

Некоторые промышленные гиганты уже договорились с минобороны РФ о развертывании зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь" возле своих объектов.

Руководитель крупнейшего российского бизнес-лобби Александр Шохин во время встречи с Владимиром Путиным в конце мая подтвердил, что компании остро нуждаются в доступе к оборонному оборудованию.

Бизнес выразил готовность полностью финансировать закупки стрелкового оружия, крупнокалиберных зенитных систем, средств радиоэлектронной борьбы и лазерных комплексов защиты.

В списке доступного для покупки оборудования упоминаются зенитные артиллерийские системы, радиолокационные станции и инструменты глушения сигналов. Министерство обороны РФ традиционно отказалось комментировать ситуацию журналистам.

Напомним, в России бизнес требует прекращения войны для спасения экономики. Российские предприниматели больше не видят реальных перспектив выхода из кризиса или быстрого завершения боевых действий. Полностью зависимая от экспорта сырья российская экономика объемом 3 триллиона долларов продемонстрировала резкое падение и оказалась на грани длительной стагнации.