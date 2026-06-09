Російські заводи самі купуватимуть ППО для захисту від українських дронів

Російська влада вирішила перекласти частину відповідальності та фінансування за захист критично важливих підприємств та інфраструктури на приватні компанії. Це рішення ухвалили на тлі масштабних та регулярних ударів українських безпілотників по нафтопереробних заводах, портах та промислових об'єктах у глибокому тилу РФ.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на Bloomberg.

За новою схемою, міністерство оборони РФ дозволить комерційним підприємствам офіційно купувати великокаліберну зброю протиповітряної оборони. Водночас самі системи залишатимуться під жорстким контролем військового відомства, а керувати ними будуть спеціально створені підрозділи з числа резервістів. До цього часу протиповітряна оборона в Росії ніколи не була послугою, яку бізнес міг просто придбати за власні кошти.

Бізнес купуватиме зброю для ППО за власні кошти

Причиною таких екстрених заходів стало серйозне погіршення ситуації в російській паливно-енергетичній сфері через атаки ЗСУ. Минулого місяця українські дрони успішно атакували вісім із десяти найбільших нафтопереробних заводів Росії.

Через це щоденні обсяги переробки нафти в країні впали до найнижчого рівня з жовтня 2009 року. Це створило реальну загрозу дефіциту пального на внутрішньому ринку якраз на початку сезону літніх відпусток. Також через обстріли постраждало виробництво мінеральних добрив.

Крім того, українські сили змогли значно збільшити дальність польоту своїх безпілотників, які тепер дістають до об'єктів в Уральському регіоні — за 2000 кілометрів від кордону. За оцінками аналітиків, наразі до чверті всієї території Росії перебуває у зоні ураження української зброї.

Великі сировинні компанії, які опинилися в зоні ризику, вже почали діяти самостійно:

Деякі промислові гіганти вже домовилися з міноборони РФ про розгортання зенітних ракетно-гарматних комплексів "Панцир" біля своїх об'єктів.

Керівник найбільшого російського бізнес-лобі Олександр Шохін під час зустрічі з Володимиром Путіним наприкінці травня підтвердив, що компанії гостро потребують доступу до оборонного обладнання.

Бізнес висловив готовність повністю фінансувати закупівлі стрілецької зброї, великокаліберних зенітних систем, засобів радіоелектронної боротьби та лазерних комплексів захисту.

У переліку доступного для купівлі обладнання згадуються зенітні артилерійські системи, радіолокаційні станції та інструменти глушіння сигналів. Міністерство оборони РФ традиційно відмовилося коментувати ситуацію журналістам.

Нагадаємо, у Росії бізнес вимагає припинення війни для порятунку економіки. Російські підприємці більше не бачать реальних перспектив для виходу з кризи чи швидкого завершення бойових дій. Повністю залежна від експорту сировини російська економіка обсягом 3 трильйони доларів продемонструвала різке падіння та наразі опинилася на межі тривалої стагнації.