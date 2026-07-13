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Российский бизнес копирует китайские бренды и зарабатывает на их репутации.

Россия, Китай
В России начали массово создавать клоны известных китайских компаний / Depositphotos

В России местные компании производят бренды-двойники китайских компаний, копируя их название, дизайн и бизнес-модель.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-центр Службы внешней разведки Украины.

Как российский бизнес копирует китайские бренды

Несмотря на заявления Кремля о стратегическом партнерстве с Китаем, российские предприниматели присваивают интеллектуальную собственность китайских компаний, создают сайты-двойники и препятствуют выходу оригинальных брендов на рынок.

Одним из таких случаев разведка назвала ситуацию вокруг китайского маркетплейса Poizon (Shanghai Dewu Information). В России в 2022 году зарегистрировали компанию ООО "Пойзон", которая использовала не только название известного китайского сервиса, но и скопировала дизайн его сайта и начала продавать товары под чужим брендом.

По информации СВР, благодаря использованию чужой репутации российская компания в 2025 году увеличила выручку в 24 раза – до 860 млн рублей. В то же время, она первой зарегистрировала торговые марки в "Роспатенте", что осложнило китайским владельцам защиту своих прав.

В настоящее время компания Poizon через суд пытается вернуть контроль над своим брендом и требует компенсации.

В СВР отметили, что этот случай демонстрирует риски для иностранных компаний на российском рынке, где даже официальные партнеры могут столкнуться с присвоением брендов и интеллектуальной собственности. Поэтому международные компании вынуждены заранее регистрировать торговые марки в России, чтобы защититься от появления фейковых магазинов и незаконного использования их названий.

Напомним, россияне в очередной раз украли интеллектуальную собственность и концепцию успешного украинского бизнеса. 15 мая в Казани (РФ) открылся ресторан под названием Конь и вишня, который полностью копирует айдентику известной львовской ресторана Пьяная вишня.

Автор:
Ольга Опенько