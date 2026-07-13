Російський бізнес копіює китайські бренди та заробляє на їхній репутації — розвідка

У Росії місцеві компанії створюють бренди-двійники китайських компаній, копіюючи їхню назву, дизайн і бізнес-модель.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресцентр Служби зовнішньої розвідки України.

Як російський бізнес копіює китайські бренди

Попри заяви Кремля про стратегічне партнерство з Китаєм, російські підприємці привласнюють інтелектуальну власність китайських компаній, створюють сайти-двійники та перешкоджають виходу оригінальних брендів на ринок.

Одним із таких випадків розвідка назвала ситуацію навколо китайського маркетплейсу Poizon (Shanghai Dewu Information). У Росії у 2022 році зареєстрували компанію ТОВ "Пойзон", яка не лише використала назву відомого китайського сервісу, а й скопіювала дизайн його сайту та почала продавати товари під чужим брендом.

За інформацією СЗР, завдяки використанню чужої репутації російська компанія у 2025 році збільшила виторг у 24 рази - до 860 млн рублів. Водночас вона першою зареєструвала торговельні марки у "Роспатенті", що ускладнило китайським власникам захист своїх прав.

Наразі компанія Poizon через суд намагається повернути контроль над своїм брендом і вимагає компенсації.

У СЗР зазначили, що цей випадок демонструє ризики для іноземних компаній на російському ринку, де навіть офіційні партнери можуть зіткнутися з привласненням брендів та інтелектуальної власності. Через це міжнародні компанії змушені заздалегідь реєструвати торговельні марки в Росії, щоб захиститися від появи фейкових магазинів і незаконного використання їхніх назв.

Нагадаємо, росіяни вчергове вкрали інтелектуальну власність та концепцію успішного українського бізнесу. 15 травня у Казані (РФ) відкрився ресторан під назвою “Конь и вишня”, який повністю копіює айдентику відомої львівської ресторації “П’яна вишня”.