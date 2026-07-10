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Уперше з 1990-х: Китай перестав планувати точну кількість робочих місць через ШІ

штучний інтелект
Китай перестав планувати точну кількість робочих місць через ШІ / Freepik

Влада Китаю вперше за кілька десятиліть не встановила конкретну кількість нових робочих місць у міських районах у своєму п'ятирічному економічному плані на 2026–2030 роки. Таке рішення ухвалили через невизначеність на ринку праці, яку спричиняє стрімке поширення штучного інтелекту.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на дані Bloomberg.

Замість точних цифр Міністерство людських ресурсів і соціального забезпечення КНР планує утримувати створення нових вакансій у містах на "значному рівні". Тепер річні показники визначатимуть гнучко, орієнтуючись на умови кожного конкретного року. 

Це перший випадок щонайменше з 1990-х років, коли країна прибрала точний числовий орієнтир для міського працевлаштування зі свого середньострокового плану.

Головні виклики для ринку праці Китаю

Зміна підходу до планування підкреслює складне завдання, яке постало перед Пекіном: захистити мільйони працівників від автоматизації та скорочень через ШІ, але водночас продовжувати перегони із США за світове технологічне лідерство.

У п'ятирічному плані уряд Китаю виділив кілька ключових факторів впливу:

  • Розвиток технологій: влада обіцяє посилити заходи підтримки підприємництва та найму у відповідь на автоматизацію процесів через ШІ;
  • Зовнішнє середовище: Пекін готується до тиску на експорт через зростання міжнародних торговельних бар'єрів;
  • Демографія: трансформація промисловості відбувається на тлі скорочення працездатного населення Китаю, яке триває вже понад десять років.

Для порівняння, у попередньому п'ятирічному плані влада країни закладала створення понад 55 мільйонів нових робочих місць у містах, тоді як у березневому річному звіті на 2026 рік метою було визначено понад 12 мільйонів вакансій.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Китай готує план на 295 мільярдів доларів для розбудови штучного інтелекту. Влада країни планує спрямувати ці кошти протягом п'яти років на будівництво розгалуженої мережі центрів обробки даних, щоб максимально об'єднати регіональні ресурси та випередити США у технологічних перегонах.

Автор:
Максим Кольц