Впервые с 1990-х Китай перестал планировать точное количество рабочих мест из-за ИИ

Власти Китая впервые за несколько десятилетий не установили конкретное количество новых рабочих мест в городских районах в своем пятилетнем экономическом плане на 2026-2030 годы. Такое решение было принято из-за неопределенности на рынке труда, вызванной стремительным распространением искусственного интеллекта.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные Bloomberg.

Вместо точных цифр, Министерство человеческих ресурсов и социального обеспечения КНР планирует удерживать создание новых вакансий в городах на "значительном уровне". Теперь годовые показатели будут определяться гибко, ориентируясь на условия каждого года.

Это первый случай не менее 1990-х годов, когда страна убрала точный числовой ориентир для городского трудоустройства по своему среднесрочному плану.

Главные вызовы для рынка труда Китая

Изменение подхода к планированию подчеркивает сложную задачу, которая встала перед Пекином: защитить миллионы работников от автоматизации и сокращений через ИИ, но в то же время продолжать гонку с США за мировое технологическое лидерство.

В пятилетнем плане правительство Китая выделило несколько ключевых факторов влияния:

Развитие технологий: власти обещают усилить меры поддержки предпринимательства и найма в ответ на автоматизацию процессов через ИИ;

Внешняя среда: Пекин готовится к давлению на экспорт из-за роста международных торговых барьеров;

Демография: трансформация промышленности происходит на фоне сокращения трудоспособного населения Китая, которое длится более десяти лет.

Для сравнения, в предыдущем пятилетнем плане власти страны закладывали создание более 55 миллионов новых рабочих мест в городах, тогда как в мартовском годовом отчете на 2026 год целью было определено более 12 миллионов вакансий.

Напомним, ранее сообщалось, что Китай готовит план на 295 миллиардов долларов для развития искусственного интеллекта. Власти страны планируют направить эти средства в течение пяти лет на строительство разветвленной сети центров обработки данных, чтобы максимально объединить региональные ресурсы и опередить США в технологической гонке.