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Российский дрон атаковал пригородный поезд на Николаевщине

Российский дрон атаковал пригородный поезд на Николаевщине

В Николаевской области беспилотник попал в пригородный поезд. Пассажиры и локомотивная бригада не пострадали, поскольку перед атакой железнодорожники получили предупреждение о повышенной опасности и успели провести эвакуацию.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба УЗ.

Дрон попал в поезд

Пассажиры и члены локомотивной бригады не пострадали. Благодаря заблаговременному предупреждению о повышенной опасности железнодорожники успели оперативно провести эвакуацию.

Мониторинговый центр "Укрзализныци", круглосуточно отслеживающий воздушные угрозы и информирующий поездные бригады, своевременно передал команду об эвакуации.

В настоящее время на месте работают экстренные службы и железнодорожники, ликвидирующие последствия атаки.

В "Укрзализныце" призвали пассажиров во время поездок внимательно следить за объявлениями и неукоснительно следовать указаниям работников железной дороги.

"Презрение правил безопасности может представлять угрозу для жизни", - подчеркнули в компании.

Напомним, Россия систематически атакует украинскую железную дорогу, пытаясь нарушить работу критической транспортной инфраструктуры. Однако железнодорожники оперативно ликвидируют последствия обстрелов и обеспечивают непрерывное движение поездов.

В частности, 3 июля в Днепропетровской области в результате удара российских дронов повреждены два локомотива.

Автор:
Ольга Опенько

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